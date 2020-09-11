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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1780178117821783>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 258
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:25

  juristkostya написав:
  Zebra написав:А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?

в супермаркетах всё намного хуже:
- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,
- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.
В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком
- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.
- маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.

Дистанция 1.5 метра снижает вероятность заражения практически в ноль, об этом на памятках в АТБ написано. Вы в супермаркете с другими посетителями обнимаетесь, что так уверенно утверждаете? Или может у вас в городе такие традиции, обнимашки в супермаркете и общественном транспорте, лижете других покупателей или они вас лижут и визжат слюной на вас?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:27

  juristkostya написав:
  Zebra написав:Так бы уже давно человечество закончило свое существование.
воооот. Верно мыслите. А поскольку апокалипсис не случился до сих пор - не стоит ждать его и сейчас.

Кто говорил про апокалипсис? Обычная эпидемия, как и при гриппе. Вы пытаетесь ее отрицать, сравнивая супермаркет и школы, хотя давно известно, что школы всегда были эпицентром заражений и карантин в зиму там обычное дело. Сложно общаться с людьми, которые имеют низкий интеллект, до которых это не доходит.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Zebra написав:Дистанция 1.5 метра снижает вероятность заражения практически в ноль, об этом на памятках в АТБ написано.
при условии вентиляции. Вы выдохнули вирус, и поток ветра должен его куда-то унести.
А если воздух застойный - там в каждом кубическом сантиметре будет достаточная дозавируса.
А в магазинах он застойный.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:28

  juristkostya написав:
  adeges написав:
Да не, не было никакой вспышки. Просто эволюционировали до 3000+ в день заболевших и 50+ умерших.

совершенно верно, идёт стандартный эпидемический процесс, корреляции с отдельными датами, в которые происходит массовое скопление народу, не наблюдается. Та же не будет и явной связи с 1 сентября.


что наводит на мысль - карантин был абсолютно бесполезный
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:32

  juristkostya написав:
  Zebra написав:Дистанция 1.5 метра снижает вероятность заражения практически в ноль, об этом на памятках в АТБ написано.
при условии вентиляции. Вы выдохнули вирус, и поток ветра должен его куда-то унести.
А если воздух застойный - там в каждом кубическом сантиметре будет достаточная дозавируса.
А в магазинах он застойный.

Грипп наиболее заразителен и распространяем в образовательных заведениях, давно известный факт. Про высокую заражаемость в супермаркетах гриппом как то не слышал.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:37

  Zebra написав:Обычная эпидемия, как и при гриппе. Вы пытаетесь ее отрицать, сравнивая супермаркет и школы, хотя давно известно, что школы всегда были эпицентром заражений и карантин в зиму там обычное дело. Сложно общаться с людьми, которые имеют низкий интеллект, до которых это не доходит.
Не совсем обычная.
Принципиальное отличие в том, что уже есть миллионная статистика, из которой виден крайне незначительный удельный вес детей как в передаче болезни, так и в числе заболевших. Этой информации уже не один месяц, и тенденция не меняется. Но не всем доходит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:43

  Zebra написав:Грипп наиболее заразителен и распространяем в образовательных заведениях, давно известный факт. Про высокую заражаемость в супермаркетах гриппом как то не слышал.

эта пять :-)))))))))))))
А ничего, что супермаркеты не ведут учёт заболевших посетителей? Да они вообще не ведут поимённый учёт посетителей, если честно :-))))))))))
Вот вы предлагаете измерить заболеваемость в конкретном супермаркете? Вход по паспортам + сдача анализов по истечение инкубационного периода + письменный доклад в соответствующий АТБ?

Понятно, что просто не ведётся учёта, который бы позволил отследить передачу болезни именно в супермаркетах. Но это не значит, что в супермаркетах или троллейбусах не происходит обмен вирусами.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:44

Zebra в магазин мы заходим на несколько минут , по крайней мере в небольших городах , не в столице... а вот в школе более долгий и тесный контакт и сидят они несколько часов по 30 человек в одном классе и, кстати, в начальной школе без масок, да еще нос к носу на каждой переменке , заглядывая в телефон друг друга
erer55
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  erer55 написав:Zebra в магазин мы заходим на несколько минут , по крайней мере в небольших городах , не в столице... а вот в школе более долгий и тесный контакт и сидят они несколько часов по 30 человек в одном классе и, кстати, в начальной школе без масок, да еще нос к носу на каждой переменке , заглядывая в телефон друг друга
вы в трамвае когда последний раз были? Там всё намного хуже, чем в школе. Раз эдак в 100 хуже.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:02

juristkostya я говорю о небольших городах, там где нет трамваев и метро- например в Чернигове -для нас (жителей) школа, как запуск часового механизм для взрыва бомбы... да дома учиться очень сложно , нужно ремень доставать, хотя бы грозиться и кучу нервов тратить....самообучение это очень печально
erer55
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