Zebra написав:А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
в супермаркетах всё намного хуже: - людей самых разных больше, в том числе, много стариков, - эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города. В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком - в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут. - маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.
Дистанция 1.5 метра снижает вероятность заражения практически в ноль, об этом на памятках в АТБ написано. Вы в супермаркете с другими посетителями обнимаетесь, что так уверенно утверждаете? Или может у вас в городе такие традиции, обнимашки в супермаркете и общественном транспорте, лижете других покупателей или они вас лижут и визжат слюной на вас?
Zebra написав:Так бы уже давно человечество закончило свое существование.
воооот. Верно мыслите. А поскольку апокалипсис не случился до сих пор - не стоит ждать его и сейчас.
Кто говорил про апокалипсис? Обычная эпидемия, как и при гриппе. Вы пытаетесь ее отрицать, сравнивая супермаркет и школы, хотя давно известно, что школы всегда были эпицентром заражений и карантин в зиму там обычное дело. Сложно общаться с людьми, которые имеют низкий интеллект, до которых это не доходит.
Zebra написав:Дистанция 1.5 метра снижает вероятность заражения практически в ноль, об этом на памятках в АТБ написано.
при условии вентиляции. Вы выдохнули вирус, и поток ветра должен его куда-то унести. А если воздух застойный - там в каждом кубическом сантиметре будет достаточная дозавируса. А в магазинах он застойный.
Zebra написав:Дистанция 1.5 метра снижает вероятность заражения практически в ноль, об этом на памятках в АТБ написано.
при условии вентиляции. Вы выдохнули вирус, и поток ветра должен его куда-то унести. А если воздух застойный - там в каждом кубическом сантиметре будет достаточная дозавируса. А в магазинах он застойный.
Грипп наиболее заразителен и распространяем в образовательных заведениях, давно известный факт. Про высокую заражаемость в супермаркетах гриппом как то не слышал.
Zebra написав:Обычная эпидемия, как и при гриппе. Вы пытаетесь ее отрицать, сравнивая супермаркет и школы, хотя давно известно, что школы всегда были эпицентром заражений и карантин в зиму там обычное дело. Сложно общаться с людьми, которые имеют низкий интеллект, до которых это не доходит.
Не совсем обычная. Принципиальное отличие в том, что уже есть миллионная статистика, из которой виден крайне незначительный удельный вес детей как в передаче болезни, так и в числе заболевших. Этой информации уже не один месяц, и тенденция не меняется. Но не всем доходит.
Zebra написав:Грипп наиболее заразителен и распространяем в образовательных заведениях, давно известный факт. Про высокую заражаемость в супермаркетах гриппом как то не слышал.
эта пять )))))))))))) А ничего, что супермаркеты не ведут учёт заболевших посетителей? Да они вообще не ведут поимённый учёт посетителей, если честно ))))))))) Вот вы предлагаете измерить заболеваемость в конкретном супермаркете? Вход по паспортам + сдача анализов по истечение инкубационного периода + письменный доклад в соответствующий АТБ?
Понятно, что просто не ведётся учёта, который бы позволил отследить передачу болезни именно в супермаркетах. Но это не значит, что в супермаркетах или троллейбусах не происходит обмен вирусами.
Zebra в магазин мы заходим на несколько минут , по крайней мере в небольших городах , не в столице... а вот в школе более долгий и тесный контакт и сидят они несколько часов по 30 человек в одном классе и, кстати, в начальной школе без масок, да еще нос к носу на каждой переменке , заглядывая в телефон друг друга
erer55 написав:Zebra в магазин мы заходим на несколько минут , по крайней мере в небольших городах , не в столице... а вот в школе более долгий и тесный контакт и сидят они несколько часов по 30 человек в одном классе и, кстати, в начальной школе без масок, да еще нос к носу на каждой переменке , заглядывая в телефон друг друга
вы в трамвае когда последний раз были? Там всё намного хуже, чем в школе. Раз эдак в 100 хуже.
juristkostya я говорю о небольших городах, там где нет трамваев и метро- например в Чернигове -для нас (жителей) школа, как запуск часового механизм для взрыва бомбы... да дома учиться очень сложно , нужно ремень доставать, хотя бы грозиться и кучу нервов тратить....самообучение это очень печально