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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1780178117821783

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 258
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:12

Врачебное наблюдение за участниками третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V будет проводиться в течение 180 дней. Вся информация о побочных эффектах и нежелательных реакциях добровольцев будет передаваться в специальную информационную систему. Об этом сообщает Минздрав РФ, уточняя, что третья фаза началась сегодня, 9 сентября.
...
Вакцинация «групп риска» начнется в ближайшее время и будет идти параллельно с третьей фазой исследований. В третьей фазе примут участие 40 тыс. добровольцев.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/09/1862678.html
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:17

  juristkostya написав:
  Zebra написав:А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?

в супермаркетах всё намного хуже:
- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,
- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.
В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком
- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.
- маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.


Не хочется тратить время разжовывая сотый раз то, что можно прочитать в интернете. Ну чего не сделаешь ради коллег по топику

Играет роль время экспозиции для получения дозы вируса, достаточной для заражения. Она не нулевая. В магазине ты - 30-50 минут. При этом площадь магазина - большого - где пребывают такое долгое время - тысячи метров. Высота - 4-10 метров. Огромный объем воздуха. Люди по магазину перемещаются. Момент контакта с одним человеком - максимум до 10 минут - в очереди на кассу. Маски в киеве у 95% в магазинах - на лице где положено.

Дистанциирование в школе - вам написали выше. У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:20

Власти Армении ввели «долгоиграющий» карантин по коронавирусу. Действовавшее по той же причине чрезвычайное положение (ЧП) отменено.

Карантин «захватит» Новый год и, при отсутствии пересмотра, продлится до 11 января, сообщили в правительстве. На это время сухопутные границы будут закрыты; всех, кто въедет в страну, обязали сдать анализ на COVID-19.

Пока в республике чуть больше 45,5 тыс. заболевших и 909 умерших.

Тем временем в Грузии в связи с пандемией решили отложить начало учебного года. Задержка составит 14 дней.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/11/1863102.html
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