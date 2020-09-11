Врачебное наблюдение за участниками третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V будет проводиться в течение 180 дней. Вся информация о побочных эффектах и нежелательных реакциях добровольцев будет передаваться в специальную информационную систему. Об этом сообщает Минздрав РФ, уточняя, что третья фаза началась сегодня, 9 сентября. ... Вакцинация «групп риска» начнется в ближайшее время и будет идти параллельно с третьей фазой исследований. В третьей фазе примут участие 40 тыс. добровольцев.
Zebra написав:А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
в супермаркетах всё намного хуже: - людей самых разных больше, в том числе, много стариков, - эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города. В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком - в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут. - маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.
Не хочется тратить время разжовывая сотый раз то, что можно прочитать в интернете. Ну чего не сделаешь ради коллег по топику
Играет роль время экспозиции для получения дозы вируса, достаточной для заражения. Она не нулевая. В магазине ты - 30-50 минут. При этом площадь магазина - большого - где пребывают такое долгое время - тысячи метров. Высота - 4-10 метров. Огромный объем воздуха. Люди по магазину перемещаются. Момент контакта с одним человеком - максимум до 10 минут - в очереди на кассу. Маски в киеве у 95% в магазинах - на лице где положено.
Дистанциирование в школе - вам написали выше. У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Власти Армении ввели «долгоиграющий» карантин по коронавирусу. Действовавшее по той же причине чрезвычайное положение (ЧП) отменено.
Карантин «захватит» Новый год и, при отсутствии пересмотра, продлится до 11 января, сообщили в правительстве. На это время сухопутные границы будут закрыты; всех, кто въедет в страну, обязали сдать анализ на COVID-19.
Пока в республике чуть больше 45,5 тыс. заболевших и 909 умерших.
Тем временем в Грузии в связи с пандемией решили отложить начало учебного года. Задержка составит 14 дней.