juristkostya написав: Zebra написав: А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке? А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?

в супермаркетах всё намного хуже:

- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,

- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.

В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком

- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.

Не хочется тратить время разжовывая сотый раз то, что можно прочитать в интернете. Ну чего не сделаешь ради коллег по топику



Играет роль время экспозиции для получения дозы вируса, достаточной для заражения. Она не нулевая. В магазине ты - 30-50 минут. При этом площадь магазина - большого - где пребывают такое долгое время - тысячи метров. Высота - 4-10 метров. Огромный объем воздуха. Люди по магазину перемещаются. Момент контакта с одним человеком - максимум до 10 минут - в очереди на кассу. Маски в киеве у 95% в магазинах - на лице где положено.



