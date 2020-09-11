Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1780178117821783 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 258 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 258 Додано: Суб 12 вер, 2020 00:12 Врачебное наблюдение за участниками третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V будет проводиться в течение 180 дней. Вся информация о побочных эффектах и нежелательных реакциях добровольцев будет передаваться в специальную информационную систему. Об этом сообщает Минздрав РФ, уточняя, что третья фаза началась сегодня, 9 сентября.

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Вакцинация «групп риска» начнется в ближайшее время и будет идти параллельно с третьей фазой исследований. В третьей фазе примут участие 40 тыс. добровольцев.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/09/1862678.html ЛАД 2 Повідомлень: 17168 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4536 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 00:17 juristkostya написав: Zebra написав: А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке? А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?

в супермаркетах всё намного хуже:

- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,

- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.

В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком

- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.

- маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль. в супермаркетах всё намного хуже:- людей самых разных больше, в том числе, много стариков,- эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города.В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком- в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут.- маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.



Не хочется тратить время разжовывая сотый раз то, что можно прочитать в интернете. Ну чего не сделаешь ради коллег по топику



Играет роль время экспозиции для получения дозы вируса, достаточной для заражения. Она не нулевая. В магазине ты - 30-50 минут. При этом площадь магазина - большого - где пребывают такое долгое время - тысячи метров. Высота - 4-10 метров. Огромный объем воздуха. Люди по магазину перемещаются. Момент контакта с одним человеком - максимум до 10 минут - в очереди на кассу. Маски в киеве у 95% в магазинах - на лице где положено.



Дистанциирование в школе - вам написали выше. У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех. Не хочется тратить время разжовывая сотый раз то, что можно прочитать в интернете. Ну чего не сделаешь ради коллег по топикуИграет роль время экспозиции для получения дозы вируса, достаточной для заражения. Она не нулевая. В магазине ты - 30-50 минут. При этом площадь магазина - большого - где пребывают такое долгое время - тысячи метров. Высота - 4-10 метров. Огромный объем воздуха. Люди по магазину перемещаются. Момент контакта с одним человеком - максимум до 10 минут - в очереди на кассу. Маски в киеве у 95% в магазинах - на лице где положено.Дистанциирование в школе - вам написали выше. У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3406 З нами з: 14.03.06 Подякував: 217 раз. Подякували: 492 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 00:20 Власти Армении ввели «долгоиграющий» карантин по коронавирусу. Действовавшее по той же причине чрезвычайное положение (ЧП) отменено.



Карантин «захватит» Новый год и, при отсутствии пересмотра, продлится до 11 января, сообщили в правительстве. На это время сухопутные границы будут закрыты; всех, кто въедет в страну, обязали сдать анализ на COVID-19.



Пока в республике чуть больше 45,5 тыс. заболевших и 909 умерших.



Тем временем в Грузии в связи с пандемией решили отложить начало учебного года. Задержка составит 14 дней.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/11/1863102.html ЛАД 2 Повідомлень: 17168 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4536 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 03:38 adeges написав: У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех. У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех.

Дети коронавирусом вообще не болеют. Так что, из школ опасности ждать не стоит. Сказки про бессимптомных суперраспространителей оставим для жёлтой прессы. Дети коронавирусом вообще не болеют. Так что, из школ опасности ждать не стоит. Сказки про бессимптомных суперраспространителей оставим для жёлтой прессы. safonovstanislav Повідомлень: 2887 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 04:10 https://www.facebook.com/olena.tsarenko ... 1461783942 Юрист у тролейбусі після рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року, місто Хмельницький, 1 вересня 2020 року: Igneus Повідомлень: 712 З нами з: 29.08.18 Подякував: 281 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1780178117821783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7225 1646171

ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29