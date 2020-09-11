Врачебное наблюдение за участниками третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V будет проводиться в течение 180 дней. Вся информация о побочных эффектах и нежелательных реакциях добровольцев будет передаваться в специальную информационную систему. Об этом сообщает Минздрав РФ, уточняя, что третья фаза началась сегодня, 9 сентября. ... Вакцинация «групп риска» начнется в ближайшее время и будет идти параллельно с третьей фазой исследований. В третьей фазе примут участие 40 тыс. добровольцев.
Zebra написав:А что в супермаркетах дети контактируют друг с другом, бегают, визжат друг на друга без масок в массовом порядке?
в супермаркетах всё намного хуже: - людей самых разных больше, в том числе, много стариков, - эти люди приезжают из разных районов на общественном транспорте. То есть, подхватывают кучу всего по дороге, обмениваются этим в супермаркете, и потом разносят на себе по всем районам города. В отличие от школьников, которые обычно учатся по месту жительства и в школу ходят пешком - в супермаркетах люди находятся в помещении по 14 (кое-где и по 24) часа в сутки, при этом интенсивное сквозное проветривание в супермаркете организовать вообще невозможно. А в школе дети находятся по 3-6 часов, при этом сквозное проветривание легко делать каждые 45 минут. - маски у огромного процента на подбородке, в лучшем случае под носом, фактически, кроме видимости эффекта от них ноль.
Не хочется тратить время разжовывая сотый раз то, что можно прочитать в интернете. Ну чего не сделаешь ради коллег по топику
Играет роль время экспозиции для получения дозы вируса, достаточной для заражения. Она не нулевая. В магазине ты - 30-50 минут. При этом площадь магазина - большого - где пребывают такое долгое время - тысячи метров. Высота - 4-10 метров. Огромный объем воздуха. Люди по магазину перемещаются. Момент контакта с одним человеком - максимум до 10 минут - в очереди на кассу. Маски в киеве у 95% в магазинах - на лице где положено.
Дистанциирование в школе - вам написали выше. У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Власти Армении ввели «долгоиграющий» карантин по коронавирусу. Действовавшее по той же причине чрезвычайное положение (ЧП) отменено.
Карантин «захватит» Новый год и, при отсутствии пересмотра, продлится до 11 января, сообщили в правительстве. На это время сухопутные границы будут закрыты; всех, кто въедет в страну, обязали сдать анализ на COVID-19.
Пока в республике чуть больше 45,5 тыс. заболевших и 909 умерших.
Тем временем в Грузии в связи с пандемией решили отложить начало учебного года. Задержка составит 14 дней.
adeges написав:У меня ребенок в школу не пошел. Одинииз всего класса. Думаю с октября школа станет заочной для всех.
Дети коронавирусом вообще не болеют. Так что, из школ опасности ждать не стоит. Сказки про бессимптомных суперраспространителей оставим для жёлтой прессы.
1. Дети вообще не болеют это Вы сильно. Болеют, но редко. О том, что они могут приносить заразу домой к бабушкам-дедушкам Вы забыли? 2. "Сказки про бессимптомных суперраспространителей" печатались далеко не в жёлтой прессе. А главное, у Вас есть основания утверждать, что это ложь?
ЛАД написав:1. Дети вообще не болеют это Вы сильно. Болеют, но редко. О том, что они могут приносить заразу домой к бабушкам-дедушкам Вы забыли? 2. "Сказки про бессимптомных суперраспространителей" печатались далеко не в жёлтой прессе. А главное, у Вас есть основания утверждать, что это ложь?
1. У слова вообще несколько значений. Я имел ввиду "по отношению к большей части случаев", а не "совсем". Те редкие случаи "болезни" - это в основном из-за методики пцр-тестирования, когда ребёнок реально не болен и не имеет симптомов, но микрочастички вируса в организме обнаруживаются, не факт, что вообще способные к размножению. 2. Все эти безсимптомные носители - это изъян методики тестирования пцр, способной обнаружить даже микро дозы вируса, которые в организме никак не могут представлять угрозы, чтоб человек заболел. Если в человеке такая низкая концентрация вируса, что он даже сам не может заболеть, как он может заражать других? Или вы верите, что организм может содержать ударные дозы вируса, при этом вирус никак себя не будет проявлять внешне(заразив килограмм клеток), а организм не будет с ним бороться?