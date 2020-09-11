Додано: Суб 12 вер, 2020 10:19

ЛАД написав: 1. Дети вообще не болеют это Вы сильно. Болеют, но редко.

О том, что они могут приносить заразу домой к бабушкам-дедушкам Вы забыли?

2. "Сказки про бессимптомных суперраспространителей" печатались далеко не в жёлтой прессе.

А главное, у Вас есть основания утверждать, что это ложь? 1. Детине болеют это Вы сильно. Болеют, но редко.О том, что они могут приносить заразу домой к бабушкам-дедушкам Вы забыли?2. "Сказки про бессимптомных суперраспространителей" печатались далеко не в жёлтой прессе.А главное, у Вас есть основания утверждать, что это ложь?

1. У слова вообще несколько значений. Я имел ввиду "по отношению к большей части случаев", а не "совсем". Те редкие случаи "болезни" - это в основном из-за методики пцр-тестирования, когда ребёнок реально не болен и не имеет симптомов, но микрочастички вируса в организме обнаруживаются, не факт, что вообще способные к размножению.2. Все эти безсимптомные носители - это изъян методики тестирования пцр, способной обнаружить даже микро дозы вируса, которые в организме никак не могут представлять угрозы, чтоб человек заболел. Если в человеке такая низкая концентрация вируса, что он даже сам не может заболеть, как он может заражать других? Или вы верите, что организм может содержать ударные дозы вируса, при этом вирус никак себя не будет проявлять внешне(заразив килограмм клеток), а организм не будет с ним бороться?