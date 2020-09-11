Сегодня привёл дочь на занятия в школу Lego. Заполнил 3 опросника, все контакты, куда ходим, очень много сведений. Всё чётко отоаботанно - где ждать,система обучения. Отлично перестроились в новых условиях. Это ждёт всех динозавров. Это похоже на фильмы про полиграфичечкие компании, которые вытесняет интернет, а они сопротивляются и бьются в конвульсиях.
Заметьте, здесь - то же самое. Старики никак не поймут, что мир изменился. Не желают носить маски. Эволюция с вами сделает своё дело.
Паникёры: Ребята, жизнь, вообще страшная штука. Отбросьте тревожность. Жизнь идёт сейчас. Не стоит её расстрачивать на страх и тревогу.
Но читая здесь полных отморозков,тем не менее, в общественный транспорт я не полезу, как и не перейду дорогу без зебры. Везде нужна умеренно достаточная осторожность