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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1781178217831784

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня привёл дочь на занятия в школу Lego. Заполнил 3 опросника, все контакты, куда ходим, очень много сведений. Всё чётко отоаботанно - где ждать,система обучения. Отлично перестроились в новых условиях. Это ждёт всех динозавров. Это похоже на фильмы про полиграфичечкие компании, которые вытесняет интернет, а они сопротивляются и бьются в конвульсиях.

Заметьте, здесь - то же самое. Старики никак не поймут, что мир изменился. Не желают носить маски. Эволюция с вами сделает своё дело.
Паникёры: Ребята, жизнь, вообще страшная штука. Отбросьте тревожность. Жизнь идёт сейчас. Не стоит её расстрачивать на страх и тревогу.
Но читая здесь полных отморозков,тем не менее, в общественный транспорт я не полезу, как и не перейду дорогу без зебры. Везде нужна умеренно достаточная осторожность
beee
 
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