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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1782178317841785>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:53

Який ...опець!

Коронавірус в Україні: зафіксовано 72 летальні випадки та понад 3100 інфікованих

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/koronavirus- ... 24597.html
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:07

  Вкладчик1234 написав:Прикинули, что "так быстро" заканчивать этот флеш-моб - не выгодно.
Нужно ещё потянуть "интригу", понагнетать истерию, попилить бюджеты на "средствах защиты" и т.д.

А то "тема прёт" - глупо её самим и заканчивать :)

А то! Тєма розрахована на 2-5 років))) але думаючі людє ще навесні зрозуміли, що жити, як раніше вже не вийде.

Імхо, все нормас. Головне пройти цю манію без втрат в сім"ї.

І треба вже думати, як заробляти в новому світі і вчити щось нове.
Чи бухати і здохнути :twisted:

Вибір за Вами, людє!
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:11

про защитный иммунитет
В предпоследнем выпуске TWIV, Шейн Кротти подтвердил то, Утверждения о быстрой потере иммунитета к SARS-2 изрядно преувеличены.
https://shvarz.livejournal.com/458444.h ... ecommended
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16

Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:21

  vladislavlvov написав:
к моим родителям вчера скорая ехала 4 часа


Львов?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:23

zРадио да
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

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Если не ошибаюсь, за ненадобностью Супрун и специализацию врача-эпидемиолога ликвидировала.
Очень удачно получилось. Прямо ко времени.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:16

  vladislavlvov написав:zРадио да


Жестко :oops: А коммерческая служба есть, чтобы можно было хотя бы за деньги получить услугу СКОРОЙ помощи?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Оговорено, что Фаза 3 клинических испытаний этих вакцин будет проводиться в соответствии с требованиями FDA (рандомизированные группы, плацебо, двойной слепой контроль), с максимально полной регистрацией побочных эффектов и с учётом этнического и расового разнообразия.

ну такими темпами точно на три года затянется, пока на всех папуасах не протестируют, белые учителя и врачи будут рисковать на работе...
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:58

  zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

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Интересно в Украине еще есть живые\реальные люди, которые считают эту мадам величайшим реформатором медицины всех времен? :mrgreen:
Рок-звезда - это ж надо так подлизнуть :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 12 вер, 2020 16:03, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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