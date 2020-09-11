Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 13:53
Коронавірус в Україні:
зафіксовано 72 летальні випадки та понад 3100 інфікованих
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/coronavirus/koronavirus- ... 24597.html
change_pm
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:07
Вкладчик1234 написав: Прикинули, что "так быстро" заканчивать этот флеш-моб - не выгодно.
Нужно ещё потянуть "интригу", понагнетать истерию, попилить бюджеты на "средствах защиты" и т.д.
А то "тема прёт" - глупо её самим и заканчивать
А то! Тєма розрахована на 2-5 років))) але думаючі людє ще навесні зрозуміли, що жити, як раніше вже не вийде.
Імхо, все нормас. Головне пройти цю манію без втрат в сім"ї.
І треба вже думати, як заробляти в новому світі і вчити щось нове.
Чи бухати і здохнути
Вибір за Вами, людє!
change_pm
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:11
про защитный иммунитет
В предпоследнем выпуске TWIV, Шейн Кротти подтвердил то, Утверждения о быстрой потере иммунитета к SARS-2 изрядно преувеличены.
https://shvarz.livejournal.com/458444.h ... ecommended
vladislavlvov
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16
Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...
zРадио
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:21
vladislavlvov написав:
к моим родителям вчера скорая ехала 4 часа
Львов?
zРадио
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:23
zРадио да
vladislavlvov
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:30
zРадио написав:
Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...
Если не ошибаюсь, за ненадобностью Супрун и специализацию врача-эпидемиолога ликвидировала.
Очень удачно получилось. Прямо ко времени.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:16
vladislavlvov написав: zРадио
да
Жестко
А коммерческая служба есть, чтобы можно было хотя бы за деньги получить услугу СКОРОЙ помощи?
zРадио
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:48
vladislavlvov написав:
Оговорено, что Фаза 3 клинических испытаний этих вакцин будет проводиться в соответствии с требованиями FDA (рандомизированные группы, плацебо, двойной слепой контроль), с максимально полной регистрацией побочных эффектов и с учётом этнического и расового разнообразия.
ну такими темпами точно на три года затянется, пока на всех папуасах не протестируют, белые учителя и врачи будут рисковать на работе...
st512
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:58
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Alex2007
в Суб 12 вер, 2020 16:03, всього редагувалось 2 разів.
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