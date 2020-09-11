vladislavlvov написав:Оговорено, что Фаза 3 клинических испытаний этих вакцин будет проводиться в соответствии с требованиями FDA (рандомизированные группы, плацебо, двойной слепой контроль), с максимально полной регистрацией побочных эффектов и с учётом этнического и расового разнообразия.
ну такими темпами точно на три года затянется, пока на всех папуасах не протестируют, белые учителя и врачи будут рисковать на работе...
А кому они будут продавать через три года эти свои вакцины, если бОльшая часть населения к этому времени или сделать себе китайские или российские вакцины, или получит тот самый коллективный иммунитет. Дорога ложка к обеду (С)