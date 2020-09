Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 259 Додано: Суб 12 вер, 2020 16:02 st512 написав: vladislavlvov написав: Оговорено, что Фаза 3 клинических испытаний этих вакцин будет проводиться в соответствии с требованиями FDA (рандомизированные группы, плацебо, двойной слепой контроль), с максимально полной регистрацией побочных эффектов и с учётом этнического и расового разнообразия. Оговорено, что Фаза 3 клинических испытаний этих вакцин будет проводиться в соответствии с требованиями FDA (рандомизированные группы, плацебо, двойной слепой контроль), с максимально полной регистрацией побочных эффектов и с учётом этнического и расового разнообразия.

ну такими темпами точно на три года затянется, пока на всех папуасах не протестируют, белые учителя и врачи будут рисковать на работе... ну такими темпами точно на три года затянется, пока на всех папуасах не протестируют, белые учителя и врачи будут рисковать на работе...



А кому они будут продавать через три года эти свои вакцины, если бОльшая часть населения к этому времени или сделать себе китайские или российские вакцины, или получит тот самый коллективный иммунитет.

Додано: Суб 12 вер, 2020 16:14 zРадио написав: Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

Слава богу что доить бизнес теперь ходит только полиция, а не полиция и СЭС. Слава богу что доить бизнес теперь ходит только полиция, а не полиция и СЭС.

Додано: Суб 12 вер, 2020 16:24 Alex2007 написав: zРадио написав: Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...



Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...



Интересно в Украине еще есть живые\реальные люди, которые считают эту мадам величайшим реформатором медицины всех времен?

Рок-звезда - это ж надо так подлизнуть Интересно в Украине еще есть живые\реальные люди, которые считают эту мадам величайшим реформатором медицины всех времен?Рок-звезда - это ж надо так подлизнуть

Додано: Суб 12 вер, 2020 16:26 zРадио написав: Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...



Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

Соросята хвалят соросят Соросята хвалят соросят Украина - богатая страна!

