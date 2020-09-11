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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1783178417851786>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:02

  st512 написав:
  vladislavlvov написав:Оговорено, что Фаза 3 клинических испытаний этих вакцин будет проводиться в соответствии с требованиями FDA (рандомизированные группы, плацебо, двойной слепой контроль), с максимально полной регистрацией побочных эффектов и с учётом этнического и расового разнообразия.

ну такими темпами точно на три года затянется, пока на всех папуасах не протестируют, белые учителя и врачи будут рисковать на работе...


А кому они будут продавать через три года эти свои вакцины, если бОльшая часть населения к этому времени или сделать себе китайские или российские вакцины, или получит тот самый коллективный иммунитет.
Дорога ложка к обеду (С) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:14

  zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

Слава богу что доить бизнес теперь ходит только полиция, а не полиция и СЭС.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:24

  Alex2007 написав:
  zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

Зображення


Интересно в Украине еще есть живые\реальные люди, которые считают эту мадам величайшим реформатором медицины всех времен? :mrgreen:
Рок-звезда - это ж надо так подлизнуть :lol: :lol: :lol:

"Рокзiрка вiд свiту медiцини" я бы воспринял как оскорбление. :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:26

  zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.

Называется не прошло и несколько дней.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

Слава богу что доить бизнес теперь ходит только полиция, а не полиция и СЭС.


Интересное заявление... Выходит, если внутри функционального органа власти есть коррупция, то нужно не с коррупцией бороться, а просто ликвидировать его с упразднением возложенных функций - само как-нибудь разрешится?.. Глупость ведь пишите!

PS: а пожарных тоже надо закрывать?
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:51

  zРадио написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...

Слава богу что доить бизнес теперь ходит только полиция, а не полиция и СЭС.


Интересное заявление... Выходит, если внутри функционального органа власти есть коррупция, то нужно не с коррупцией бороться, а просто ликвидировать его с упразднением возложенных функций - само как-нибудь разрешится?.. Глупость ведь пишите!

PS: а пожарных тоже надо закрывать?

Если орган противоречит директивам ЕС его упраздняют :) нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны, и знаний - а мозги утекают, а быть системой Семашко только на бумагах никому не поможет :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:01

  stm написав:нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны


Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).

Вот тут детально и в цифрах:
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 12 вер, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Выходит, если внутри функционального органа власти есть коррупция, то нужно не с коррупцией бороться, а просто ликвидировать его с упразднением возложенных функций - само как-нибудь разрешится?.
Да, ведь у меня именно это и написано.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:03

  vitaliy_berdinskikh написав:Да, ведь у меня именно это и написано.


Именно это у вас и написано - перечитайте, начиная с моего комментария, на который вы отвечали
zРадио
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