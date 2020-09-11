vladislavlvov написав:Оговорено, что Фаза 3 клинических испытаний этих вакцин будет проводиться в соответствии с требованиями FDA (рандомизированные группы, плацебо, двойной слепой контроль), с максимально полной регистрацией побочных эффектов и с учётом этнического и расового разнообразия.
ну такими темпами точно на три года затянется, пока на всех папуасах не протестируют, белые учителя и врачи будут рисковать на работе...
А кому они будут продавать через три года эти свои вакцины, если бОльшая часть населения к этому времени или сделать себе китайские или российские вакцины, или получит тот самый коллективный иммунитет. Дорога ложка к обеду (С)
zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...
Слава богу что доить бизнес теперь ходит только полиция, а не полиция и СЭС.
Интересное заявление... Выходит, если внутри функционального органа власти есть коррупция, то нужно не с коррупцией бороться, а просто ликвидировать его с упразднением возложенных функций - само как-нибудь разрешится?.. Глупость ведь пишите!
zРадио написав:Ухахаха. Напомню, что демонтаж "за ненадобностью" санитарно-эпидемиологической службы дирижировался именно этой рок-звездой...
Слава богу что доить бизнес теперь ходит только полиция, а не полиция и СЭС.
Интересное заявление... Выходит, если внутри функционального органа власти есть коррупция, то нужно не с коррупцией бороться, а просто ликвидировать его с упразднением возложенных функций - само как-нибудь разрешится?.. Глупость ведь пишите!
PS: а пожарных тоже надо закрывать?
Если орган противоречит директивам ЕС его упраздняют нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны, и знаний - а мозги утекают, а быть системой Семашко только на бумагах никому не поможет
stm написав:нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны
Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).
zРадио написав:Выходит, если внутри функционального органа власти есть коррупция, то нужно не с коррупцией бороться, а просто ликвидировать его с упразднением возложенных функций - само как-нибудь разрешится?.
Да, ведь у меня именно это и написано.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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