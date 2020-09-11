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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1783178417851786

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:22

  zРадио написав:
  stm написав:нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны


Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).

Вот тут детально и в цифрах:
Політичні дискусії
Політичні дискусії

Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:25

  erer55 написав:juristkostya я говорю о небольших городах, там где нет трамваев и метро- например в Чернигове -для нас (жителей) школа, как запуск часового механизм для взрыва бомбы... да дома учиться очень сложно , нужно ремень доставать, хотя бы грозиться и кучу нервов тратить....самообучение это очень печально

в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.
Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.
Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.

С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".
Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:29

  stm написав:
  zРадио написав:
  stm написав:нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны


Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).

Вот тут детально и в цифрах:
Політичні дискусії
Політичні дискусії

Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления...


Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница :D )
zРадио
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