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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 18:22
zРадио написав: stm написав:
нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны
Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).
Вот тут детально и в цифрах:Політичні дискусіїПолітичні дискусії
Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:25
erer55 написав:juristkostya
я говорю о небольших городах, там где нет трамваев и метро- например в Чернигове -для нас (жителей) школа, как запуск часового механизм для взрыва бомбы... да дома учиться очень сложно , нужно ремень доставать, хотя бы грозиться и кучу нервов тратить....самообучение это очень печально
в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.
Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.
Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.
С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".
Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:29
stm написав: zРадио написав: stm написав:
нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны
Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).
Вот тут детально и в цифрах:Політичні дискусіїПолітичні дискусії
Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления...
Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница
)
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