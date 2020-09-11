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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 18:22
zРадио написав: stm написав:
нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны
Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).
Вот тут детально и в цифрах:Політичні дискусіїПолітичні дискусії
Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:25
erer55 написав:juristkostya
я говорю о небольших городах, там где нет трамваев и метро- например в Чернигове -для нас (жителей) школа, как запуск часового механизм для взрыва бомбы... да дома учиться очень сложно , нужно ремень доставать, хотя бы грозиться и кучу нервов тратить....самообучение это очень печально
в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.
Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.
Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.
С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".
Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:29
stm написав: zРадио написав: stm написав:
нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны
Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).
Вот тут детально и в цифрах:Політичні дискусіїПолітичні дискусії
Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления...
Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница
)
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:53
zРадио написав:
Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница
)
Какие 9%, какие 12%?
В прошлом году на медицину было потрачено менее 2.5% от ВВП(в Польше 5.5%, в Германии почти 7%), в этом хотели срезать 30% от предыдущего, а в следующем "реформаторы" собирались сократить гос бюджет на медицину еще больше.
Ковид внезапно помешал победному маршу "реформы". От нее не отказались в целом, но как красиво втюхать все медрасходы местным бюджетам, не отдав ни копейки из госналогов, в верхах понимания пока нет.
Если интересно, то сейчас врач в киевской больнице получает из госбюджета порядка 4 тыс грн(меньше минималки), еще столько же ему доплачивают из бюджета города Киева.
Но, если ты работаешь на полторы ставки, от Киева получишь все те же 4 тыс грн.
Могу сказать, "дурных" полутораставочников становится все меньше, соответственно, нехватка персонала в больницах - все больше
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 12 вер, 2020 19:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:57
antey1969 написав: zРадио написав:
Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница
)
Какие 9%, какие 12%?
В прошлом году на медицину было потрачено менее 2.5% от ВВП(в Польше 5.5%, в Германии почти 7%), в этом хотели срезать 30% от предыдущего, а в следующем "реформаторы" собирались сократить гос бюджет на медицину еще больше.
Ковид внезапно помешал победному маршу "реформы". От нее не отказались в целом, но как красиво втюхать все медрасходы местным бюджетам, не отдав ни копейки из госналогов, в верхах понимания пока нет.
Українці в Україні не платять податків але при цьому хочуть хорошу медицину
Смішно читати
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:59
zРадио написав:
Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница
)
Нормально, это ведь опытным путём, а не на графиках получается что при 12% бюджета мой отец сидит в бесконечных очередях на всё, в полном хаосе 2 недели, вместо 2 дней без очереди в поликлинике, моя сестра не может выбрать роддом который считается одним из лучших по отзывам, ей надо будет покупать всё абсолютно, а не получить бэби-бокс. Знаете практика пока показывает что 9% бюджета проходит лучше
Кстати, привязка к семейному врачу отрезала очередь из бабушек которым поговорить и людей с "просто спросить" значительно, только ради этого реформа уже удалась, разведение потоков сработало )))
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:01
juristkostya написав:
.......
в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.
Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.
Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.
С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".
Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений.
Оно-то так.
Но тогда у нас было по 20-30-40 новых случаев в сутки, а сегодня в районе 300. И 12 умерших - скоро эта цифра может стать такой же, как тогда количество заболевших.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:03
А сколько было госпитализаций вчера и позавчера?
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:13
stm написав: zРадио написав:
Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница
)
Нормально, это ведь опытным путём, а не на графиках получается что при 12% бюджета мой отец сидит в бесконечных очередях на всё, в полном хаосе 2 недели, вместо 2 дней без очереди в поликлинике, моя сестра не может выбрать роддом который считается одним из лучших по отзывам, ей надо будет покупать всё абсолютно, а не получить бэби-бокс. Знаете практика пока показывает что 9% бюджета проходит лучше
Кстати, привязка к семейному врачу отрезала очередь из бабушек которым поговорить и людей с "просто спросить" значительно, только ради этого реформа уже удалась, разведение потоков сработало )))
Чья практика показывает - вашего отца? Искренне за него рад, но выводов из этого мы не можем сделать никаких! Это т.н. личный опыт - абсолютно ненаучный дилетантский подход к изучению проблемы.
О преуспевающих клиниках, активно проводящих модернизации/расширения благодаря т.н. реформе, сведений нет. От слова совсем. Зато все информпространство просто заполнено фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:17
zРадио написав:
фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).
Немає грошей на фінансування. Українці в переважній більшості ухиляються від сплати податків за які в тч фінансується і медицина.
Плюс додаткові витрати на оборону від агресії Росії які могли б піти на медицину.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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