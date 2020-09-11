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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 17841785178617871788> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 259 Додано: Суб 12 вер, 2020 18:22 zРадио написав: stm написав: нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы



Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).



Вот тут детально и в цифрах:

Політичні дискусії

Політичні дискусії Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).Вот тут детально и в цифрах:

Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления... Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления... stm

Повідомлень: 2533 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 18:25 erer55 написав: juristkostya я говорю о небольших городах, там где нет трамваев и метро- например в Чернигове -для нас (жителей) школа, как запуск часового механизм для взрыва бомбы... да дома учиться очень сложно , нужно ремень доставать, хотя бы грозиться и кучу нервов тратить....самообучение это очень печально я говорю о небольших городах, там где нет трамваев и метро- например в Чернигове -для нас (жителей) школа, как запуск часового механизм для взрыва бомбы... да дома учиться очень сложно , нужно ремень доставать, хотя бы грозиться и кучу нервов тратить....самообучение это очень печально

в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.

Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.

Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.



С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".

Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений. в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений. juristkostya Повідомлень: 3306 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 18:29 stm написав: zРадио написав: stm написав: нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы бедны нельзя быть системой Семашко без колоссального вливания денег - а мы



Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).



Вот тут детально и в цифрах:

Політичні дискусії

Політичні дискусії Клише! Я много раз уже поднимал эту проблематику. "Реформаторы" украли деньги у медицины в пользу чиновников и ментов. Бедные у нас далеко не все - это вопрос приоритетов. И с 2014-го по 2019-й приоритеты были антисоциальные (и потребность армии в деньгах не причем).Вот тут детально и в цифрах:

Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления... Не все с Вами согласны. Идея "деньги ходят за пациентом" мне нравиться больше чем градообразующее предприятие - тубдиспансер/психдиспансер. Для меня это показатель нелепости движения, а не правильного направления...



Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница ) Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница zРадио

Повідомлень: 7359 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1307 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 18:53 zРадио написав:

Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница ) Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница

Какие 9%, какие 12%?

В прошлом году на медицину было потрачено менее 2.5% от ВВП(в Польше 5.5%, в Германии почти 7%), в этом хотели срезать 30% от предыдущего, а в следующем "реформаторы" собирались сократить гос бюджет на медицину еще больше.

Ковид внезапно помешал победному маршу "реформы". От нее не отказались в целом, но как красиво втюхать все медрасходы местным бюджетам, не отдав ни копейки из госналогов, в верхах понимания пока нет.

Если интересно, то сейчас врач в киевской больнице получает из госбюджета порядка 4 тыс грн(меньше минималки), еще столько же ему доплачивают из бюджета города Киева.

Но, если ты работаешь на полторы ставки, от Киева получишь все те же 4 тыс грн.

Могу сказать, "дурных" полутораставочников становится все меньше, соответственно, нехватка персонала в больницах - все больше Какие 9%, какие 12%?В прошлом году на медицину было потрачено менее 2.5% от ВВП(в Польше 5.5%, в Германии почти 7%), в этом хотели срезать 30% от предыдущего, а в следующем "реформаторы" собирались сократить гос бюджет на медицину еще больше.Ковид внезапно помешал победному маршу "реформы". От нее не отказались в целом, но как красиво втюхать все медрасходы местным бюджетам, не отдав ни копейки из госналогов, в верхах понимания пока нет.Если интересно, то сейчас врач в киевской больнице получает из госбюджета порядка 4 тыс грн(меньше минималки), еще столько же ему доплачивают из бюджета города Киева.Но, если ты работаешь на полторы ставки, от Киева получишь все те же 4 тыс грн.Могу сказать, "дурных" полутораставочников становится все меньше, соответственно, нехватка персонала в больницах - все больше Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 12 вер, 2020 19:05, всього редагувалось 2 разів. antey1969 1

Повідомлень: 9879 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1158 раз. Подякували: 2679 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 18:57 antey1969 написав: zРадио написав:

Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница ) Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница

Какие 9%, какие 12%?

В прошлом году на медицину было потрачено менее 2.5% от ВВП(в Польше 5.5%, в Германии почти 7%), в этом хотели срезать 30% от предыдущего, а в следующем "реформаторы" собирались сократить гос бюджет на медицину еще больше.

Ковид внезапно помешал победному маршу "реформы". От нее не отказались в целом, но как красиво втюхать все медрасходы местным бюджетам, не отдав ни копейки из госналогов, в верхах понимания пока нет. Какие 9%, какие 12%?В прошлом году на медицину было потрачено менее 2.5% от ВВП(в Польше 5.5%, в Германии почти 7%), в этом хотели срезать 30% от предыдущего, а в следующем "реформаторы" собирались сократить гос бюджет на медицину еще больше.Ковид внезапно помешал победному маршу "реформы". От нее не отказались в целом, но как красиво втюхать все медрасходы местным бюджетам, не отдав ни копейки из госналогов, в верхах понимания пока нет.

Українці в Україні не платять податків але при цьому хочуть хорошу медицину

Смішно читати Українці в Україні не платять податків але при цьому хочуть хорошу медицинуСмішно читати "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8974 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 633 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 18:59 zРадио написав: Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница ) Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница

Нормально, это ведь опытным путём, а не на графиках получается что при 12% бюджета мой отец сидит в бесконечных очередях на всё, в полном хаосе 2 недели, вместо 2 дней без очереди в поликлинике, моя сестра не может выбрать роддом который считается одним из лучших по отзывам, ей надо будет покупать всё абсолютно, а не получить бэби-бокс. Знаете практика пока показывает что 9% бюджета проходит лучше Кстати, привязка к семейному врачу отрезала очередь из бабушек которым поговорить и людей с "просто спросить" значительно, только ради этого реформа уже удалась, разведение потоков сработало ))) Нормально, это ведь опытным путём, а не на графиках получается что при 12% бюджета мой отец сидит в бесконечных очередях на всё, в полном хаосе 2 недели, вместо 2 дней без очереди в поликлинике, моя сестра не может выбрать роддом который считается одним из лучших по отзывам, ей надо будет покупать всё абсолютно, а не получить бэби-бокс. Знаете практика пока показывает что 9% бюджета проходит лучшеКстати, привязка к семейному врачу отрезала очередь из бабушек которым поговорить и людей с "просто спросить" значительно, только ради этого реформа уже удалась, разведение потоков сработало ))) stm

Повідомлень: 2533 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:01 juristkostya написав: .......

в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.

Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.

Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.



С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".

Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений. .......в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений.

Оно-то так.

Но тогда у нас было по 20-30-40 новых случаев в сутки, а сегодня в районе 300. И 12 умерших - скоро эта цифра может стать такой же, как тогда количество заболевших. Оно-то так.Но тогда у нас было по 20-30-40 новых случаев в сутки, а сегодня в районе 300. И 12 умерших - скоро эта цифра может стать такой же, как тогда количество заболевших. ЛАД 2 Повідомлень: 17174 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4538 раз. Подякували: 4217 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:03 А сколько было госпитализаций вчера и позавчера? It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3407 З нами з: 14.03.06 Подякував: 217 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:13 stm написав: zРадио написав: Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница ) Видите, как вам красиво упаковали "реформу" - споры ведутся о форме, а содержание игнорируется (что за пациентом ходят уже не 12% Бюджета, а 9%, и куда делась разница

Нормально, это ведь опытным путём, а не на графиках получается что при 12% бюджета мой отец сидит в бесконечных очередях на всё, в полном хаосе 2 недели, вместо 2 дней без очереди в поликлинике, моя сестра не может выбрать роддом который считается одним из лучших по отзывам, ей надо будет покупать всё абсолютно, а не получить бэби-бокс. Знаете практика пока показывает что 9% бюджета проходит лучше Кстати, привязка к семейному врачу отрезала очередь из бабушек которым поговорить и людей с "просто спросить" значительно, только ради этого реформа уже удалась, разведение потоков сработало ))) Нормально, это ведь опытным путём, а не на графиках получается что при 12% бюджета мой отец сидит в бесконечных очередях на всё, в полном хаосе 2 недели, вместо 2 дней без очереди в поликлинике, моя сестра не может выбрать роддом который считается одним из лучших по отзывам, ей надо будет покупать всё абсолютно, а не получить бэби-бокс. Знаете практика пока показывает что 9% бюджета проходит лучшеКстати, привязка к семейному врачу отрезала очередь из бабушек которым поговорить и людей с "просто спросить" значительно, только ради этого реформа уже удалась, разведение потоков сработало )))



Чья практика показывает - вашего отца? Искренне за него рад, но выводов из этого мы не можем сделать никаких! Это т.н. личный опыт - абсолютно ненаучный дилетантский подход к изучению проблемы.



О преуспевающих клиниках, активно проводящих модернизации/расширения благодаря т.н. реформе, сведений нет. От слова совсем. Зато все информпространство просто заполнено фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.). Чья практика показывает - вашего отца? Искренне за него рад, но выводов из этого мы не можем сделать никаких! Это т.н. личный опыт - абсолютно ненаучный дилетантский подход к изучению проблемы.О преуспевающих клиниках, активно проводящих модернизации/расширения благодаря т.н. реформе, сведений нет. От слова совсем. Зато все информпространство просто заполнено фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.). zРадио

Повідомлень: 7359 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1307 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.). фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).

Немає грошей на фінансування. Українці в переважній більшості ухиляються від сплати податків за які в тч фінансується і медицина.

Плюс додаткові витрати на оборону від агресії Росії які могли б піти на медицину. Немає грошей на фінансування. Українці в переважній більшості ухиляються від сплати податків за які в тч фінансується і медицина.Плюс додаткові витрати на оборону від агресії Росії які могли б піти на медицину. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8974 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 633 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 17841785178617871788> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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