Додано: Суб 12 вер, 2020 19:25

zРадио написав:

Чья практика показывает - вашего отца? Искренне за него рад, но выводов из этого мы не можем сделать никаких! Это т.н. личный опыт - абсолютно ненаучный дилетантский подход к изучению проблемы.



О преуспевающих клиниках, активно проводящих модернизации/расширения благодаря т.н. реформе, сведений нет. От слова совсем. Зато все информпространство просто заполнено фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.). Чья практика показывает - вашего отца? Искренне за него рад, но выводов из этого мы не можем сделать никаких! Это т.н. личный опыт - абсолютно ненаучный дилетантский подход к изучению проблемы.О преуспевающих клиниках, активно проводящих модернизации/расширения благодаря т.н. реформе, сведений нет. От слова совсем. Зато все информпространство просто заполнено фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).

Давайте в цифрах почему именно закрывают. Там четкие требования сколько врачей, каких специальностей. По Павловке вообще печаль для меня. Это пародия на больницу, но звучит круто, зачем смотреть не в бровь, а в глаз, то что это полные развалины былой славы. Давайте подъедем в Павловку и посмотрим на пациентов и их содержание, потом на финансирование. И блин, давайте открыто назовите мне страну ЕС где целый комплекс из дох..я зданий отведен под чистой воды психиатрию? И кто более болен психически страны ЕС или РФ с самой сильной системой Семашко, правда на бумаге и экране всё зашибись, а загнивающий запад в полной попе со стариками на круизных лайнерах...