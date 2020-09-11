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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1785178617871788>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:22

  Ukrainian написав:Українці в Україні не платять податків але при цьому хочуть хорошу медицину :lol:
Смішно читати


То, что канадская диаспора не платит налогов в украинскую казну, это как бы и так понятно :D Но за украинцев, проживающих в Украине, не расписывайтесь из-за рубежа, плиз.

Да и стрелки переводить не надо - почему у медицины деньги забрали, а чиновникам и ментам добавили? Ответите, или продолжите наводить тень за плетень?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  zРадио написав:фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).

Немає грошей на фінансування. Українці в переважній більшості ухиляються від сплати податків за які в тч фінансується і медицина.


Налогов точно стали платить больше ибо детенизация и тд на полном пару, а финансирование медицины даже в процентах уменьшается, как пишут.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:почему у медицины деньги забрали, а чиновникам и ментам добавили?

Частина плану зеленского по протидії агресії Росії
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:25

  zРадио написав:
Чья практика показывает - вашего отца? Искренне за него рад, но выводов из этого мы не можем сделать никаких! Это т.н. личный опыт - абсолютно ненаучный дилетантский подход к изучению проблемы.

О преуспевающих клиниках, активно проводящих модернизации/расширения благодаря т.н. реформе, сведений нет. От слова совсем. Зато все информпространство просто заполнено фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).

Давайте в цифрах почему именно закрывают. Там четкие требования сколько врачей, каких специальностей. По Павловке вообще печаль для меня. Это пародия на больницу, но звучит круто, зачем смотреть не в бровь, а в глаз, то что это полные развалины былой славы. Давайте подъедем в Павловку и посмотрим на пациентов и их содержание, потом на финансирование. И блин, давайте открыто назовите мне страну ЕС где целый комплекс из дох..я зданий отведен под чистой воды психиатрию? И кто более болен психически страны ЕС или РФ с самой сильной системой Семашко, правда на бумаге и экране всё зашибись, а загнивающий запад в полной попе со стариками на круизных лайнерах...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:26

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.......
в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши.
Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад.
Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.

С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице".
Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений.

Оно-то так.
Но тогда у нас было по 20-30-40 новых случаев в сутки, а сегодня в районе 300. И 12 умерших - скоро эта цифра может стать такой же, как тогда количество заболевших.

По идее, чем ниже точка отсчёта - тем заметнее должны были отразиться опасные факторы. Если они действительно опасные. То, что называется "эффект низкой базы".
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:31

  freeze написав:
Налогов точно стали платить больше ибо детенизация и тд на полном пару, а финансирование медицины даже в процентах уменьшается, как пишут.

Согласно последним данным из ОП, от Ковида эффективнее всего лечит не медицина, а срочно запиленные новые дороги. Вирус весьма неустойчив и сам по себе разрушается от ароматов асфальто-гудронной смеси
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:34

  stm написав:По Павловке вообще печаль для меня. Это пародия на больницу, но звучит круто, зачем смотреть не в бровь, а в глаз, то что это полные развалины былой славы. Давайте подъедем в Павловку и посмотрим на пациентов и их содержание, потом на финансирование. И блин, давайте открыто назовите мне страну ЕС где целый комплекс из дох..я зданий отведен под чистой воды психиатрию? И кто более болен психически страны ЕС или РФ с самой сильной системой Семашко, правда на бумаге и экране всё зашибись, а загнивающий запад в полной попе со стариками на круизных лайнерах...


Сами же себе противоречите! Павловка - нищета и убожество, поэтому давайте не добавлять денег медицине, а убавлять? Ну-ну...

Что касается мероприятий по лечению психически больных - ни вы, ни я некомпетентны рассуждать об их избыточности, или недостаточности. Но если ограничиться социально-экономической стороной вопроса, то ответ очевиден - это те, кого проактивно забрали с улиц. Бомжей у нас наааааааамного меньше, чем в западных странах! Сами, надеюсь, понимаете, где окажутся туберкулезники и люди с психическими отлонениями. Или всерьез считаете, что у них есть благополучные семьи, из которых их клятая принудительная советская медицина забрала и не хочет возвращать? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:37

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:почему у медицины деньги забрали, а чиновникам и ментам добавили?

Частина плану зеленского по протидії агресії Росії


Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко

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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:38

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Українці в Україні не платять податків але при цьому хочуть хорошу медицину :lol:
Смішно читати
То, что канадская диаспора не платит налогов в украинскую казну, это как бы и так понятно :D Но за украинцев, проживающих в Украине, не расписывайтесь из-за рубежа, плиз.

Да и стрелки переводить не надо - почему у медицины деньги забрали, а чиновникам и ментам добавили? Ответите, или продолжите наводить тень за плетень?
1 А що чиновник не українець?
2 А що силовикам треба при протистоянні з найнеадекватнішим агресором платити менше?
3 А що грошей на ковід не запроектували стільки що не знають як їх потратити
4 А що від зміни місця доданків - сума міняється?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:42

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:почему у медицины деньги забрали, а чиновникам и ментам добавили?

Частина плану зеленского по протидії агресії Росії


Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко

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Гроші ідуть на оборону він агресії Росії а могли б іти на медицину.
У поточному році на сектор оборони було виділено 5,45% ВВП України, а в наступному планують виділить 5,92%.


Порошенко чи Зеленский тут не має значення. Значення має те що сидить у Кремлі
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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