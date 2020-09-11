zРадио написав:фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).
Немає грошей на фінансування. Українці в переважній більшості ухиляються від сплати податків за які в тч фінансується і медицина.
Налогов точно стали платить больше ибо детенизация и тд на полном пару, а финансирование медицины даже в процентах уменьшается, как пишут.
zРадио написав: Чья практика показывает - вашего отца? Искренне за него рад, но выводов из этого мы не можем сделать никаких! Это т.н. личный опыт - абсолютно ненаучный дилетантский подход к изучению проблемы.
О преуспевающих клиниках, активно проводящих модернизации/расширения благодаря т.н. реформе, сведений нет. От слова совсем. Зато все информпространство просто заполнено фактами закрытия/сокращения деятельности больниц общей практики в малых населенных пунктах, а также профильных медучреждений всех без исключения машстабов, включая национальный (например, Центр микрохирургии глаза, Центр репродуктивной медицины, Павловская психиатрическая больница и т.д.).
Давайте в цифрах почему именно закрывают. Там четкие требования сколько врачей, каких специальностей. По Павловке вообще печаль для меня. Это пародия на больницу, но звучит круто, зачем смотреть не в бровь, а в глаз, то что это полные развалины былой славы. Давайте подъедем в Павловку и посмотрим на пациентов и их содержание, потом на финансирование. И блин, давайте открыто назовите мне страну ЕС где целый комплекс из дох..я зданий отведен под чистой воды психиатрию? И кто более болен психически страны ЕС или РФ с самой сильной системой Семашко, правда на бумаге и экране всё зашибись, а загнивающий запад в полной попе со стариками на круизных лайнерах...
juristkostya написав:....... в Харькове наземный ОТ работал весь карантин без ограничений. А с учётом закрытого метро - набивался он выше крыши. Потом открыли метро, и произошло это 3 месяца назад. Тогда же, 3 месяца назад, открыли и садики.
С вашей точки зрения - это всё кошмарные факторы риска. Однако, при всём этом рост заболеваемости совсем не катастрофический, а даже ниже "среднего по больнице". Так что, не надо преувеличивать опасность ОТ или детских учреждений.
Оно-то так. Но тогда у нас было по 20-30-40 новых случаев в сутки, а сегодня в районе 300. И 12 умерших - скоро эта цифра может стать такой же, как тогда количество заболевших.
По идее, чем ниже точка отсчёта - тем заметнее должны были отразиться опасные факторы. Если они действительно опасные. То, что называется "эффект низкой базы".
stm написав:По Павловке вообще печаль для меня. Это пародия на больницу, но звучит круто, зачем смотреть не в бровь, а в глаз, то что это полные развалины былой славы. Давайте подъедем в Павловку и посмотрим на пациентов и их содержание, потом на финансирование. И блин, давайте открыто назовите мне страну ЕС где целый комплекс из дох..я зданий отведен под чистой воды психиатрию? И кто более болен психически страны ЕС или РФ с самой сильной системой Семашко, правда на бумаге и экране всё зашибись, а загнивающий запад в полной попе со стариками на круизных лайнерах...
Сами же себе противоречите! Павловка - нищета и убожество, поэтому давайте не добавлять денег медицине, а убавлять? Ну-ну...
Что касается мероприятий по лечению психически больных - ни вы, ни я некомпетентны рассуждать об их избыточности, или недостаточности. Но если ограничиться социально-экономической стороной вопроса, то ответ очевиден - это те, кого проактивно забрали с улиц. Бомжей у нас наааааааамного меньше, чем в западных странах! Сами, надеюсь, понимаете, где окажутся туберкулезники и люди с психическими отлонениями. Или всерьез считаете, что у них есть благополучные семьи, из которых их клятая принудительная советская медицина забрала и не хочет возвращать?
Ukrainian написав:Українці в Україні не платять податків але при цьому хочуть хорошу медицину Смішно читати
То, что канадская диаспора не платит налогов в украинскую казну, это как бы и так понятно Но за украинцев, проживающих в Украине, не расписывайтесь из-за рубежа, плиз.
Да и стрелки переводить не надо - почему у медицины деньги забрали, а чиновникам и ментам добавили? Ответите, или продолжите наводить тень за плетень?
1 А що чиновник не українець? 2 А що силовикам треба при протистоянні з найнеадекватнішим агресором платити менше? 3 А що грошей на ковід не запроектували стільки що не знають як їх потратити 4 А що від зміни місця доданків - сума міняється?