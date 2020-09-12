zРадио написав:...... Или всерьез считаете, что у них есть благополучные семьи, из которых их клятая принудительная советская медицина забрала и не хочет возвращать?
Не, их забрали из западных домов престарелых. Когда-то был в Германии в одном таком и в Израиле. Я бы от такого не отказался.
P.s. Прошел по Вашей ссылке и не удержался, прочитал несколько страниц. Порадовался, что ушёл оттуда - продолжается всё тот же политсрач, с теми же персонажами. Жаль, что здесь постепенно начинает происходить то же самое и, в общем, с большой помощью тех же авторов.
zРадио написав: Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко
Красивый график. Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор) При этом Аваков методично из года в год выгребал все и еще выбивал своему МВД дополнительное финансирование. Не говорю, что это плохо, но нужно иметь в виду. Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.
Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников и внутренних силовиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе)
antey1969 написав:Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)
Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о Бюджете
antey1969 написав:Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.
А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 12 вер, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников и внутренних силовиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе)
antey1969 написав:Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)
Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о Бюджете
Ну тогда не знаю. Могу только сказать, что суммы постоянно урезались даже по вроде бы защищенным статьям
antey1969 написав:Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.
А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется
Значит Фейсфук-Министр срочно потребует еще)))
В Новые Санжары ездил - ездил. Т.е. проблему ковида решил еще на ранних этапах
А если без шуток и справедливости ради, то к Авакову у меня претензий в этой части нет. Его проблемы - это МВД. Будь я профильным министром, тоже выгрызал бы деньги на свою вотчину.
А вот Президент, Премьер-министр и Глава ВР - это люди, отвечающие за всех. И именно они должны грамотно определять приоритеты. Если у нас анти-социальное государство - инициируйте изменения в Конституцию. Как выше отметил ЛАД, будет у нас каста чиновников и ментов высшей. Правда, это будет подозрительно напоминать путинскую россию... какая неожиданность