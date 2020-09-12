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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1785178617871788 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 259 Додано: Суб 12 вер, 2020 19:47 zРадио написав: ......

Или всерьез считаете, что у них есть благополучные семьи, из которых их клятая принудительная советская медицина забрала и не хочет возвращать? ......Или всерьез считаете, что у них есть благополучные семьи, из которых их клятая принудительная советская медицина забрала и не хочет возвращать?

Не, их забрали из западных домов престарелых.

Когда-то был в Германии в одном таком и в Израиле. Я бы от такого не отказался.



P.s. Прошел по Вашей ссылке и не удержался, прочитал несколько страниц. Порадовался, что ушёл оттуда - продолжается всё тот же политсрач, с теми же персонажами.

Жаль, что здесь постепенно начинает происходить то же самое и, в общем, с большой помощью тех же авторов. Не, их забрали из западных домов престарелых.Когда-то был в Германии в одном таком и в Израиле. Я бы от такого не отказался.P.s. Прошел по Вашей ссылке и не удержался, прочитал несколько страниц. Порадовался, что ушёл оттуда - продолжается всё тот же политсрач, с теми же персонажами.Жаль, что здесь постепенно начинает происходить то же самое и, в общем, с большой помощью тех же авторов. ЛАД 2 Повідомлень: 17174 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4538 раз. Подякували: 4217 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:47 zРадио написав:

Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко



Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко

Красивый график.

Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)

При этом Аваков методично из года в год выгребал все и еще выбивал своему МВД дополнительное финансирование. Не говорю, что это плохо, но нужно иметь в виду.

Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда. Красивый график.Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)При этом Аваков методично из года в год выгребал все и еще выбивал своему МВД дополнительное финансирование. Не говорю, что это плохо, но нужно иметь в виду.Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда. antey1969 1

Повідомлень: 9879 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1158 раз. Подякували: 2679 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:49 budivelnik, Ukrainian



Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников и внутренних силовиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе)



Політичні дискусії Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников исиловиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе) zРадио

Повідомлень: 7359 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1307 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:51 antey1969 написав: .....

Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда. .....Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.

Так МВД главная сила в борьбе с ковидом. Так МВД главная сила в борьбе с ковидом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17174 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4538 раз. Подякували: 4217 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:52 antey1969 написав: Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)

Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)



Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о Бюджете



antey1969 написав: Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда. Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.



А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о БюджетеА это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется Востаннє редагувалось zРадио в Суб 12 вер, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 7359 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1307 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:57 zРадио написав: budivelnik, Ukrainian



Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников и внутренних силовиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе)



Політичні дискусії Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников исиловиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе)

Опять же, Вы не понимаете.

Эти ребята главная сила в борьбе с проклятым Пу.



P.s. Народ, заканчивайте это бесполезное обсуждение. Опять же, Вы не понимаете.Эти ребята главная сила в борьбе с проклятым Пу.P.s. Народ, заканчивайте это бесполезное обсуждение. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 вер, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17174 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4538 раз. Подякували: 4217 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:57 zРадио написав: antey1969 написав: Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)

Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)



Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о Бюджете Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о Бюджете

Ну тогда не знаю. Могу только сказать, что суммы постоянно урезались даже по вроде бы защищенным статьям Ну тогда не знаю. Могу только сказать, что суммы постоянно урезались даже по вроде бы защищенным статьям antey1969 1

Повідомлень: 9879 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1158 раз. Подякували: 2679 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 19:59 zРадио написав:

antey1969 написав: Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда. Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.



А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется

Значит Фейсфук-Министр срочно потребует еще))) Значит Фейсфук-Министр срочно потребует еще))) antey1969 1

Повідомлень: 9879 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1158 раз. Подякували: 2679 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 20:07 antey1969 написав: zРадио написав:

antey1969 написав: Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда. Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.



А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется

Значит Фейсфук-Министр срочно потребует еще))) Значит Фейсфук-Министр срочно потребует еще)))



В Новые Санжары ездил - ездил. Т.е. проблему ковида решил еще на ранних этапах



А если без шуток и справедливости ради, то к Авакову у меня претензий в этой части нет. Его проблемы - это МВД. Будь я профильным министром, тоже выгрызал бы деньги на свою вотчину.



А вот Президент, Премьер-министр и Глава ВР - это люди, отвечающие за всех. И именно они должны грамотно определять приоритеты. Если у нас анти-социальное государство - инициируйте изменения в Конституцию. Как выше отметил ЛАД, будет у нас каста чиновников и ментов высшей. Правда, это будет подозрительно напоминать путинскую россию... какая неожиданность В Новые Санжары ездил - ездил. Т.е. проблему ковида решил еще на ранних этапахА если без шуток и справедливости ради, то к Авакову у меня претензий в этой части нет. Его проблемы - это МВД. Будь я профильным министром, тоже выгрызал бы деньги на свою вотчину.А вот Президент, Премьер-министр и Глава ВР - это люди, отвечающие за всех. И именно они должны грамотно определять приоритеты. Если у нас анти-социальное государство - инициируйте изменения в Конституцию. Как выше отметил, будет у нас каста чиновников и ментов высшей. Правда, это будет подозрительно напоминать путинскую россию... какая неожиданность zРадио

Повідомлень: 7359 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1307 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1785178617871788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29