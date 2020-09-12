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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1785178617871788

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:47

  zРадио написав:......
Или всерьез считаете, что у них есть благополучные семьи, из которых их клятая принудительная советская медицина забрала и не хочет возвращать? :lol:

Не, их забрали из западных домов престарелых. :)
Когда-то был в Германии в одном таком и в Израиле. Я бы от такого не отказался. :)

P.s. Прошел по Вашей ссылке и не удержался, прочитал несколько страниц. Порадовался, что ушёл оттуда - продолжается всё тот же политсрач, с теми же персонажами.
Жаль, что здесь постепенно начинает происходить то же самое и, в общем, с большой помощью тех же авторов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:47

  zРадио написав:
Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко

Зображення

Красивый график.
Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)
При этом Аваков методично из года в год выгребал все и еще выбивал своему МВД дополнительное финансирование. Не говорю, что это плохо, но нужно иметь в виду.
Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:49

budivelnik, Ukrainian

Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников и внутренних силовиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе)

Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:51

  antey1969 написав:.....
Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.

Так МВД главная сила в борьбе с ковидом. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:52

  antey1969 написав:Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)


Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о Бюджете

  antey1969 написав:Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.


А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется :oops:
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 12 вер, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:57

  zРадио написав:budivelnik, Ukrainian

Оба манипулируете одним и тем же пропагандитстким месседжем о том, что деньги с медицины забрали на армию. Вот здесь детально с цифрами разобрано, что деньги забрали на чиновников и внутренних силовиков - прокуроров, полицию и т.н. анти-коррупционеров (возглавляемых коррупционерами в законе)

Політичні дискусії

Опять же, Вы не понимаете.
Эти ребята главная сила в борьбе с проклятым Пу.

P.s. Народ, заканчивайте это бесполезное обсуждение.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 вер, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:57

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)


Насколько помню, это фактические расходы (кроме 2020-го - там точно плановые) к общей сумме бюджетных расходов согласно Закона о Бюджете

Ну тогда не знаю. Могу только сказать, что суммы постоянно урезались даже по вроде бы защищенным статьям
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:59

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.


А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется :oops:

Значит Фейсфук-Министр срочно потребует еще)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:07

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  antey1969 написав:Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.


А это вообще жесть. Особенно, если вспомнить, по каким сусекам эти деньги собирались... А ведь эпидемия еще, фактически, и не начиналась! Только вот-вот начнется :oops:

Значит Фейсфук-Министр срочно потребует еще)))


В Новые Санжары ездил - ездил. Т.е. проблему ковида решил еще на ранних этапах :lol:

А если без шуток и справедливости ради, то к Авакову у меня претензий в этой части нет. Его проблемы - это МВД. Будь я профильным министром, тоже выгрызал бы деньги на свою вотчину.

А вот Президент, Премьер-министр и Глава ВР - это люди, отвечающие за всех. И именно они должны грамотно определять приоритеты. Если у нас анти-социальное государство - инициируйте изменения в Конституцию. Как выше отметил ЛАД, будет у нас каста чиновников и ментов высшей. Правда, это будет подозрительно напоминать путинскую россию... какая неожиданность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Правда, это будет подозрительно напоминать путинскую россию... какая неожиданность

Ну якщо вірити заявам Гордона
Гордон – Зеленскому: Вас окружает огромное количество предателей, завербованных Россией
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/gordon-ze ... 18067.html

то так і буде
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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