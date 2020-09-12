Додано: Суб 12 вер, 2020 19:47

zРадио написав:

Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко



Снова мимо - это времена "решительных реформ" при президенте Порошенко

Красивый график.Вот только он не говорит ничего о том, что в прошлые годы медицина постоянно недофинансировалась даже на уровне утвержденного бюджета (некоторые крупные плановые закупки медикаментов не были профинансированы с 2019-го, с 2018-го и даже с 2017-го годов до сих пор)При этом Аваков методично из года в год выгребал все и еще выбивал своему МВД дополнительное финансирование. Не говорю, что это плохо, но нужно иметь в виду.Даже в этом году Министр МВД успел вытребовать, получить и освоить доп-паек из Ковидного фонда.