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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:20
adeges написав: yama написав:
перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему
да ковида не существует, вообще не понятно, чего тему открыли то.
собственно по такому же принципу можно открывать тему о гриппе каждый год новую
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