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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1786178717881789

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 259
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:20

  adeges написав:
  yama написав:перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему


да ковида не существует, вообще не понятно, чего тему открыли то.


собственно по такому же принципу можно открывать тему о гриппе каждый год новую
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:32

нажать что бы увидеть целиком

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yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:33

  zРадио написав:
  vladislavlvov написав:zРадио да


Жестко :oops: А коммерческая служба есть, чтобы можно было хотя бы за деньги получить услугу СКОРОЙ помощи?

такси\свое авто и сам в приемное отделение. Конечно есть всякие богданы ,борисы , но дорого, очень дорого для пересічного
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:39

  yama написав:такси\свое авто и сам в приемное отделение


:oops: :oops: :oops:

Напомнило анекдот:
- Алло, скорая?
- Да, говорите.
- У меня жуткие боли в груди, приезжайте по-быстрее.
- Машинка будет через полчаса, выходите без звоночка :lol:
zРадио
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