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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:20
adeges написав: yama написав:
перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему
да ковида не существует, вообще не понятно, чего тему открыли то.
собственно по такому же принципу можно открывать тему о гриппе каждый год новую
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:32
нажать что бы увидеть целиком
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:33
zРадио написав: vladislavlvov написав:zРадио
да
Жестко
А коммерческая служба есть, чтобы можно было хотя бы за деньги получить услугу СКОРОЙ помощи?
такси\свое авто и сам в приемное отделение. Конечно есть всякие богданы ,борисы , но дорого, очень дорого для пересічного
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:39
yama написав:
такси\свое авто и сам в приемное отделение
Напомнило анекдот:
- Алло, скорая?
- Да, говорите.
- У меня жуткие боли в груди, приезжайте по-быстрее.
- Машинка будет через полчаса, выходите без звоночка
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