Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:20
adeges написав: yama написав:
перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему
да ковида не существует, вообще не понятно, чего тему открыли то.
собственно по такому же принципу можно открывать тему о гриппе каждый год новую
yama
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:32
нажать что бы увидеть целиком
yama
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:33
zРадио написав: vladislavlvov написав: zРадио
да
Жестко
А коммерческая служба есть, чтобы можно было хотя бы за деньги получить услугу СКОРОЙ помощи?
такси\свое авто и сам в приемное отделение. Конечно есть всякие богданы ,борисы , но дорого, очень дорого для пересічного
yama
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:39
yama написав:
такси\свое авто и сам в приемное отделение
Напомнило анекдот:
- Алло, скорая?
- Да, говорите.
- У меня жуткие боли в груди, приезжайте по-быстрее.
- Машинка будет через полчаса, выходите без звоночка
zРадио
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Додано: Нед 13 вер, 2020 08:30
https://www.telegraph.co.uk/global-heal ... searchers/
До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.
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adeges
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Додано: Нед 13 вер, 2020 09:03
adeges написав:
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/face-masks-could-giving-people-covid-19-immunity-researchers/
До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.
Лучшая профилактика коронавируса - коронавирусные вечеринки.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 09:10
adeges написав:
эффект вакцинации
Неперевершенно!
Вкус идентичный натуральному(с)
Mind the gap.
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