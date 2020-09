Додано: Нед 13 вер, 2020 08:30

https://www.telegraph.co.uk/global-heal ... searchers/



До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи. До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California