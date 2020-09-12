До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.
Відкрили би голосувалку - хто вже перехворів і з якою тяжкістю. Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу. Поширення вірусу думаю значно більше ніж оф. стат. і без вечірок всі мають шанси з ним зіштовхнутись.
Ой+ написав:Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу.
За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.
Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом. Умерло 925 000 человек.
То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:
- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.
Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так. Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.