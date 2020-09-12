собственно по такому же принципу можно открывать тему о гриппе каждый год новую
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:20
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:33
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:39
Додано: Нед 13 вер, 2020 08:30
До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:03
Лучшая профилактика коронавируса - коронавирусные вечеринки.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Відкрили би голосувалку - хто вже перехворів і з якою тяжкістю. Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу. Поширення вірусу думаю значно більше ніж оф. стат. і без вечірок всі мають шанси з ним зіштовхнутись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:39
За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.
Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.
Умерло 925 000 человек.
То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:
- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.
Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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