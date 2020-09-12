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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1787178817891790>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:20

  adeges написав:
  yama написав:перечитал последних 10 страниц не нашел ничего о ковид и закрыл тему


да ковида не существует, вообще не понятно, чего тему открыли то.


собственно по такому же принципу можно открывать тему о гриппе каждый год новую
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:32

нажать что бы увидеть целиком

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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:33

  zРадио написав:
  vladislavlvov написав:zРадио да


Жестко :oops: А коммерческая служба есть, чтобы можно было хотя бы за деньги получить услугу СКОРОЙ помощи?

такси\свое авто и сам в приемное отделение. Конечно есть всякие богданы ,борисы , но дорого, очень дорого для пересічного
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:39

  yama написав:такси\свое авто и сам в приемное отделение


:oops: :oops: :oops:

Напомнило анекдот:
- Алло, скорая?
- Да, говорите.
- У меня жуткие боли в груди, приезжайте по-быстрее.
- Машинка будет через полчаса, выходите без звоночка :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:30

https://www.telegraph.co.uk/global-heal ... searchers/

До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:03

  adeges написав:https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/face-masks-could-giving-people-covid-19-immunity-researchers/

До чего уже лгуны ученые дошли. Просто нет слов. Уже даже придумали, что ношение масок снижает тяжесть заболевания а то вовсе создает эффект вакцинации. Чего только не напишут, лишь бы оболванить народ и заставить покупать бесполезные маски. Стыдно, товарищи.

Лучшая профилактика коронавируса - коронавирусные вечеринки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:эффект вакцинации

Неперевершенно!

Вкус идентичный натуральному(с)
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  airmax78 написав:Лучшая профилактика коронавируса - коронавирусные вечеринки.


Відкрили би голосувалку - хто вже перехворів і з якою тяжкістю. Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу. Поширення вірусу думаю значно більше ніж оф. стат. і без вечірок всі мають шанси з ним зіштовхнутись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:39

  Ой+ написав:Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу.


За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.

Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.
Умерло 925 000 человек.

То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:

- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.

Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.


ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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