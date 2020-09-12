Додано: Нед 13 вер, 2020 11:39

Ой+ написав: Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу. Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу.

За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.Умерло 925 000 человек.То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.