|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 вер, 2020 14:53
freeze написав: stm написав: freeze написав:
В статистику не вносят данные по тестам ИФА.
ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?
Нет, совсем не попадает.
Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.
Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших
ну да не подают и фиг с ним.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2536
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 вер, 2020 15:12
stm написав: freeze написав: stm написав:
ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?
Нет, совсем не попадает.
Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.
Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших
ну да не подают и фиг с ним.
Вероятно тут как в армии важно единообразие методов статистики, если основная масса стран считает так, то нам нет смысла выделяться.
Кроме того контроль над ИФА-тестами, которые делают чуть ли не все подряд лаборатории, слабее, чем по тестам ПЦР, и часто есть претензии к качеству самих тестов.
Ну и тема "Ложноположительные результаты тестов ИФА могут появляться, потому что человек переболел коронавирусами другого типа – некоторые из них вызывают обычную простуду."(C) - полностью не закрыта.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 13 вер, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18358
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4411 раз.
- Подякували: 7130 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Нед 13 вер, 2020 15:13
Ой+ написав: freeze написав:
Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.
А с гриппом не так?
Все обращаются к врачам? Никто не болеет на ногах, в лучшем случае капая что-нибудь в нос от насморка?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 17175
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4538 раз.
- Подякували: 4219 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, swan forever
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7225
|1646597
|
П'ят 11 вер, 2020 00:29
ЛОБ
|