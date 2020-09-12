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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1788178917901791

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:53

  freeze написав:
  stm написав:
  freeze написав:В статистику не вносят данные по тестам ИФА.

ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?

Нет, совсем не попадает.
Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.

Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших :) ну да не подают и фиг с ним.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:12

  stm написав:
  freeze написав:
  stm написав:ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?

Нет, совсем не попадает.
Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.

Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших :) ну да не подают и фиг с ним.


Вероятно тут как в армии важно единообразие методов статистики, если основная масса стран считает так, то нам нет смысла выделяться.
Кроме того контроль над ИФА-тестами, которые делают чуть ли не все подряд лаборатории, слабее, чем по тестам ПЦР, и часто есть претензии к качеству самих тестов.
Ну и тема "Ложноположительные результаты тестов ИФА могут появляться, потому что человек переболел коронавирусами другого типа – некоторые из них вызывают обычную простуду."(C) - полностью не закрыта.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 13 вер, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:13

  Ой+ написав:
  freeze написав:Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.


ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.

А с гриппом не так?
Все обращаются к врачам? Никто не болеет на ногах, в лучшем случае капая что-нибудь в нос от насморка?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А с гриппом не так?


Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно.
Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:29

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... ill-unwell

Тут рассказывается, что у 600000 заболевших сопли растянулись, и у кого то до 6 месяцев. И они этому не очень рады
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:45

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А с гриппом не так?


Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно.
Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.

А я к тому, что летальность гриппа тоже видимо, значительно ниже официальной статистики.
Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.
ЛАД
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