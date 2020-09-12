freeze написав:В статистику не вносят данные по тестам ИФА.
ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?
Нет, совсем не попадает. Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.
Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших ну да не подают и фиг с ним.
stm написав:ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?
Нет, совсем не попадает. Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.
Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших ну да не подают и фиг с ним.
Вероятно тут как в армии важно единообразие методов статистики, если основная масса стран считает так, то нам нет смысла выделяться. Кроме того контроль над ИФА-тестами, которые делают чуть ли не все подряд лаборатории, слабее, чем по тестам ПЦР, и часто есть претензии к качеству самих тестов. Ну и тема "Ложноположительные результаты тестов ИФА могут появляться, потому что человек переболел коронавирусами другого типа – некоторые из них вызывают обычную простуду."(C) - полностью не закрыта.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 13 вер, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.
А с гриппом не так? Все обращаются к врачам? Никто не болеет на ногах, в лучшем случае капая что-нибудь в нос от насморка?
Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно. Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.
Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно. Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.
А я к тому, что летальность гриппа тоже видимо, значительно ниже официальной статистики. Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.