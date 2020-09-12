freeze написав:В статистику не вносят данные по тестам ИФА.
ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?
Нет, совсем не попадает. Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.
Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших ну да не подают и фиг с ним.
stm написав:ИФА которые не дома на коленке, а показывающие высокое наличие антител не попадают в статистику?
Нет, совсем не попадает. Степанов как-то на брифинге подробно рассказывал, что и как вносится в официальную статистику.
Фриз, частники не делают ПЦР и был скандал когда первый случай умолчал Евролаб, с тех пор их обязали подавать больных ковидом, поэтому глупо подавать больных и не подавать переболевших ну да не подают и фиг с ним.
Вероятно тут как в армии важно единообразие методов статистики, если основная масса стран считает так, то нам нет смысла выделяться. Кроме того контроль над ИФА-тестами, которые делают чуть ли не все подряд лаборатории, слабее, чем по тестам ПЦР, и часто есть претензии к качеству самих тестов. Ну и тема "Ложноположительные результаты тестов ИФА могут появляться, потому что человек переболел коронавирусами другого типа – некоторые из них вызывают обычную простуду."(C) - полностью не закрыта.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 13 вер, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.
А с гриппом не так? Все обращаются к врачам? Никто не болеет на ногах, в лучшем случае капая что-нибудь в нос от насморка?
Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно. Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.
Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно. Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.
А я к тому, что летальность гриппа тоже видимо, значительно ниже официальной статистики. Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.
Согласно этому плану групповые молитвы должны будут проводиться только на открытом воздухе с участием не более 20 человек. Решение о строжайшем карантине предлагается сроком на две недели в период осенних праздников, после которых будут еще две недели “строгого сдерживания”.
Отмечается, что в период строгого карантина экономическая деятельность будет полностью остановлена. Работать будут только жизнеобеспечивающие предприятия. Перемещение между населенными пунктами будет ограничено. Рестораны смогут работать только в рамках доставки заказов на дом. Удаляться от дома можно будет на расстояние до 500 метров.
После этого на две недели будет введена система “строгого сдерживания”, в рамках которой экономическая деятельность будет возможна в объеме 50%. Система образования останется закрытой. По данным Министерства здравоохранения Израиля, за 10 дней учебного года 980 учащихся заболели коронавирусом, еще 14,5 тыс. детей оказались на карантине. Кроме того, коронавирусом заболели 332 учителя, включая 79 воспитательниц и нянечек детских садов. Данные Министерства образования намного выше — это 1148 больных учителей и 39 тыс. учеников на карантине.
"Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т. д.) по всей стране (кроме жилых помещений)", – говорится в документе.