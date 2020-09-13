Согласно этому плану групповые молитвы должны будут проводиться только на открытом воздухе с участием не более 20 человек. Решение о строжайшем карантине предлагается сроком на две недели в период осенних праздников, после которых будут еще две недели “строгого сдерживания”.



Отмечается, что в период строгого карантина экономическая деятельность будет полностью остановлена. Работать будут только жизнеобеспечивающие предприятия. Перемещение между населенными пунктами будет ограничено. Рестораны смогут работать только в рамках доставки заказов на дом. Удаляться от дома можно будет на расстояние до 500 метров.



После этого на две недели будет введена система “строгого сдерживания”, в рамках которой экономическая деятельность будет возможна в объеме 50%. Система образования останется закрытой.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, за 10 дней учебного года 980 учащихся заболели коронавирусом, еще 14,5 тыс. детей оказались на карантине. Кроме того, коронавирусом заболели 332 учителя, включая 79 воспитательниц и нянечек детских садов. Данные Министерства образования намного выше — это 1148 больных учителей и 39 тыс. учеников на карантине.