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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:20
19yuriy91 написав:
у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.
всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.
мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?
Сейчас такие тесты, что сегодня - все отрицательные. Завтра - все положительные
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Додано: Нед 13 вер, 2020 20:40
vitaliy_berdinskikh написав:Вот это особо забавно.
Там, як і в нас. Йде поліція-одягають маски. Хто не встиг - 900лір штраф)) Стосується лише громадських місць і пляжів. На території готелів маски тільки в персонала.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 20:40
19yuriy91 написав:
у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.
всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.
мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?
какие тесты? ПЦР, иммуноглобулины?
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:04
vitaliy_berdinskikh написав: 19yuriy91 написав:
мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут?
Да, ведь цель руководства это чтобы через неделю заболел весь отдел, а дальше и остальные отделы.
у них бывает очень странная,алогичная, мягко говоря, политика.
сотрудницу, которая проговорилась, что во время ОТПУСКА ездила в другую обл эаставили сидеть дома на карантине 2 недели. в то же время посылают в командировки в львов, тк там очень большой % персонала болеет и на больничном.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:05
adeges написав: 19yuriy91 написав:
у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.
всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.
мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?
какие тесты? ПЦР, иммуноглобулины?
ПЦР
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:18
Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».
Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:28
vladislavlvov написав:
Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».
Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей
Де факто, это полный локдаун, как весной. Думаю, если бы не выборы, наш МОЗ тоже вводил бы. Ну а так - до ноября побоятся даже если ситуация будет ухудшаться дальше
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:36
freeze написав: Ой+ написав:
Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу.
За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.
Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.
Умерло 925 000 человек.
То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:
- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.
Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
а від звичайного грипу, якщо ви взяли лікарняний з діагнозом грип, яка імовірність?
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flyman
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:57
flyman написав: freeze написав: Ой+ написав:
Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу.
За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.
Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.
Умерло 925 000 человек.
То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:
- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.
Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.
Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.
а від звичайного грипу, якщо ви взяли лікарняний з діагнозом грип, яка імовірність?
0.1%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Нед 13 вер, 2020 23:29
ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав:
А с гриппом не так?
Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно.
Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.
А я к тому, что летальность гриппа тоже видимо, значительно ниже официальной статистики.
Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.
Грипп, всё же, намного больше изучен. Хотя бы в силу длительности наблюдения
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