19yuriy91 написав: у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.

всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.

мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?

какие тесты? ПЦР, иммуноглобулины?

