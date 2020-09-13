Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1790179117921793> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Нед 13 вер, 2020 20:20 19yuriy91 написав: у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.

всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.

мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?

у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?

Сейчас такие тесты, что сегодня - все отрицательные. Завтра - все положительные Сейчас такие тесты, что сегодня - все отрицательные. Завтра - все положительные Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12586 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7132 раз. Подякували: 3324 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 20:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliy_berdinskikh написав: Вот это особо забавно.

Там, як і в нас. Йде поліція-одягають маски. Хто не встиг - 900лір штраф)) Стосується лише громадських місць і пляжів. На території готелів маски тільки в персонала. Там, як і в нас. Йде поліція-одягають маски. Хто не встиг - 900лір штраф)) Стосується лише громадських місць і пляжів. На території готелів маски тільки в персонала. stryzhko Повідомлень: 1299 З нами з: 04.10.16 Подякував: 325 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 20:40 19yuriy91 написав: у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.

всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.

мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?

у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?



какие тесты? ПЦР, иммуноглобулины? какие тесты? ПЦР, иммуноглобулины? It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3414 З нами з: 14.03.06 Подякував: 217 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 21:04 vitaliy_berdinskikh написав: 19yuriy91 написав: мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут?

Да, ведь цель руководства это чтобы через неделю заболел весь отдел, а дальше и остальные отделы.



Да, ведь цель руководства это чтобы через неделю заболел весь отдел, а дальше и остальные отделы.



у них бывает очень странная,алогичная, мягко говоря, политика.

сотрудницу, которая проговорилась, что во время ОТПУСКА ездила в другую обл эаставили сидеть дома на карантине 2 недели. в то же время посылают в командировки в львов, тк там очень большой % персонала болеет и на больничном. у них бывает очень странная,алогичная, мягко говоря, политика.сотрудницу, которая проговорилась, что во время ОТПУСКА ездила в другую обл эаставили сидеть дома на карантине 2 недели. в то же время посылают в командировки в львов, тк там очень большой % персонала болеет и на больничном. 19yuriy91 Повідомлень: 3044 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 21:05 adeges написав: 19yuriy91 написав: у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.

всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.

мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?

у супруги на работе у сотрудницы выявили корону. ходила, дура, на работу со всеми признаками, при болеющих дома с высокой темп, кашлем и тд мужем и ребёнке.всех, кто контактировал, человек 15, послали от организации делать тесты в днк лабораторию. и что, на мой взгляд, удивительно - у всех отр тесты.мож спецом , контора посылает, оплачивает тесты, чтоб, типа она всё зависящее от неё сделала, и договаривается, что тесты отр будут? или это уже теория заговора?



какие тесты? ПЦР, иммуноглобулины? какие тесты? ПЦР, иммуноглобулины?



ПЦР ПЦР 19yuriy91 Повідомлень: 3044 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 22:18 Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».



Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей vladislavlvov

Повідомлень: 2368 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 22:28 vladislavlvov написав: Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».



Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей



Де факто, это полный локдаун, как весной. Думаю, если бы не выборы, наш МОЗ тоже вводил бы. Ну а так - до ноября побоятся даже если ситуация будет ухудшаться дальше Де факто, это полный локдаун, как весной. Думаю, если бы не выборы, наш МОЗ тоже вводил бы. Ну а так - до ноября побоятся даже если ситуация будет ухудшаться дальше zРадио

Повідомлень: 7367 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1311 раз. Подякували: 3011 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 22:36 freeze написав: Ой+ написав: Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу. Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу.



За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.



Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.

Умерло 925 000 человек.



То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:



- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.



Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.

Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %. За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.Умерло 925 000 человек.То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.

а від звичайного грипу, якщо ви взяли лікарняний з діагнозом грип, яка імовірність? а від звичайного грипу, якщо ви взяли лікарняний з діагнозом грип, яка імовірність? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21480 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 22:57 flyman написав: freeze написав: Ой+ написав: Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу. Абсолютна більшість проходить на рівні ГРЗ/грипу.



За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.



Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.

Умерло 925 000 человек.



То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:



- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.



Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.

Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %. За долгие месяцы все страны мира суммарно накопили огромную статистику по этому поводу.Всего методами ПЦР обнаружено 29 000 000 человек с коронавирусом.Умерло 925 000 человек.То есть можно максимально политкорректно, учитывая и нежные чувства тех кто считает, что КОВИД - это насморк и их противников, сделать вывод, что на безвакцинальном этапе:- в случае если по каким-то причинам у человека оказался положительный тест ПЦР на КОВИД-19, то вероятность того, что этот человек умрет от разных причин в ближайший месяц(+-небольшой), равна 3,2 %.Понятно, что эта цифра максимально усреднена и по гендерности, и по возрасту, и региональным особенностям. Но в среднем по миру это так.Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 %.

а від звичайного грипу, якщо ви взяли лікарняний з діагнозом грип, яка імовірність? а від звичайного грипу, якщо ви взяли лікарняний з діагнозом грип, яка імовірність?

0.1% 0.1% "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8987 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 633 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 23:29 ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав: А с гриппом не так? А с гриппом не так?



Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно.

Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших. Раніше часто на кожен кашель-соплю казали, що грип, тепер ковід. Правда на грип то і тестів не було прийнято масово робити. Але я якраз про те що впевнений у значно більшій к-ті хворих. Ряд місцевих лікарів говорить про 10-12 кратне зростання к-ті пневмоній в нашому регіоні, а він тривалий час в червоній зоні. Але навіть у багатьох випадках багато починає зразу лікуватись, в тому числі і в приватному порядку по ковідним протоколам, не роблячи тесту, бо логіка така, що поки дочекаєшся тесту, то вже буде пізно.Тому ще раз висловлюю впевненість у значно більшій поширенності ковіду ніж офіційні дані. А раз так, % летальних випадків, які навряд чи приховують, треба ділити на значно більшу к-ть всіх захворівших.

А я к тому, что летальность гриппа тоже видимо, значительно ниже официальной статистики.

Это к вопросу, что ковид это обычный грипп. А я к тому, что летальность гриппа тоже видимо, значительно ниже официальной статистики.Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.

Грипп, всё же, намного больше изучен. Хотя бы в силу длительности наблюдения Грипп, всё же, намного больше изучен. Хотя бы в силу длительности наблюдения juristkostya Повідомлень: 3307 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 953 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1790179117921793> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29