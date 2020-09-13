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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1790179117921793

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.

Грипп, всё же, намного больше изучен. Хотя бы в силу длительности наблюдения


Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:51

  freeze написав:Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.

Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.
Так что антивирусы не всегда срабатывают.
Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым.
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