Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 23:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:51
Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.
Так что антивирусы не всегда срабатывают.
Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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