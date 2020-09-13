Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 23:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:51
Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.
Так что антивирусы не всегда срабатывают.
Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:04
как раз сегодня пришлось во Львове вызывать скорую, о температуре молчал как рыба, то есть врал что нет, 37,4, не себе вызывал, отравление точнее инфекция в ЖКТ. пр ехали за 25 минут, квалифицированно помогли, про ковид спросили только чуствуете ли запах и вкус, на положительный ответ, уехали после того как сделали уколы оказали неотложную помощь. Спасибо ребятам. не ожидал. Пишу как есть. прошлый опыт вспомнить трудно был лет 5 назад.
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:18
извиняюсь что повторяюсь но об этом говорили еще в самом начале карантина в том числе даже я озвучивал на каком то из своих двух видео обзоров (новостей) дайджестов, я даже не помню кто начал раньше я или Комаровский, но так как у него хорошо начало получаться я забросил это дело. по моему я даже раньше был, но не важно, мне корона в прямом и переносном смысле не нужна. К чему я вообще пишу это сообщение? а просто к тому что все умные мысли на подобии этой уже были многократно озвучены во всех сми интернетах и общедос упных открытых источниках и только ленивый этого не читал раньше и и только недалекый человек может с этим спорить. Но вы молодец ! еще раз напомнили прописную истину. Пора уже с такими истинами FAQ составлять в начале темым в шапке закреплять мол смертность в групах возрастом 70+ при выборке 3600 человек составляет 4 человека из 3600 контактировавшых с больными, именно смертность то есть из 3600 контакных умирает 4, или 0.1% в по примеру трех круизных лайнеров ( в том числе одного авианосца) . В других же ситуациях по данных американской организации по контролю заболеваемости cdc , тепер уже именно летальность среди именно заболевшых что то около 0 запятая 25 % .
Прошу прощения за граматику и пунктуацию с телефона большие сообщения тяжело править .
моя статистика
Ну что я вам скажу из всей фирмы думаю это около 50 чел у нас подтвержденных кт или пцр тестом 2 или 3 ковидных, может еще один будет так как болеет дома, никто не умер, еще многие просто чихали кашляли (как я) и до и после обявления эпидемии, пока никто не умер, у сотрудницы диагностировали на кт аж 15% поражения легких с ней были контактными как минимум 13 человек в оупен офисе ( это общая кухня туалеты часто вилки я в другом офисе не контактировал) из них пока только один болен, прошло уже две недели как сотрудница дома, ни о какой самоизоляции и прочей ереси речи не шло. пожелаю скорешего выздоровления двум колегам они молоды и полны сил были и будут дальше
Востаннє редагувалось yama в Пон 14 вер, 2020 01:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:32
многие говорили что эти тесты определяют антитела к любому из корона вирусов, а не только к последнему нине модному. напомню коронавирусов что то около 10 разных в том числе ковид. еще раз тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу из 10 ти а это очень распространенные вирусы сезонные так называемые, "простудные". о таком эпическом фейле я слышал из многих утюгов
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:39
вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:42
удалено
Востаннє редагувалось yama в Пон 14 вер, 2020 01:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:52
вот вы тоже иногда даете здравые мысли, извиняюсь я сначала сам опубликовал, а потом увидел что вы уже ответили.
ну и ч о бы меня не обвинили в оверсквотинге оверпостинге проще говоря куче постов подряд вместо одного, что с телефона сложно сделать.
Не существует единой мысли в научном сообществе о необходимой "глубине " разведения при ПЦР тестировании, возможно я не верно написал сам термин, суть в том что какое количество вируса мы хотим найти и от какого количества цепочек рнк вируса мы будем считать ПРЦ положительным, а человека инфицированным, сейчас это что то порядка 20 кратного "разведения" , при котором частички вируса можно обнаружить чуть ли не в арбузе который лежал за 3 метра от плюнувшего на него неделю назад ковид больного. Проще говоря ПЦР находит даже такое крошечное количество остатков вируса котрое возможно даже было не достаточным для заражения и развития заболевания. в научных кругах есть предложение это "разведение" уменьшить на порядок то есть в 10 раз больше нахождения кусочков вирусных рнк считать положи тельным нежели сейчас делают, кому интересно гуглите.
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