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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1790179117921793

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.

Грипп, всё же, намного больше изучен. Хотя бы в силу длительности наблюдения


Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:51

  freeze написав:Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.

Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.
Так что антивирусы не всегда срабатывают.
Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 00:04

  zРадио написав:
  yama написав:такси\свое авто и сам в приемное отделение


:oops: :oops: :oops:

Напомнило анекдот:
- Алло, скорая?
- Да, говорите.
- У меня жуткие боли в груди, приезжайте по-быстрее.
- Машинка будет через полчаса, выходите без звоночка :lol:

как раз сегодня пришлось во Львове вызывать скорую, о температуре молчал как рыба, то есть врал что нет, 37,4, не себе вызывал, отравление точнее инфекция в ЖКТ. пр ехали за 25 минут, квалифицированно помогли, про ковид спросили только чуствуете ли запах и вкус, на положительный ответ, уехали после того как сделали уколы оказали неотложную помощь. Спасибо ребятам. не ожидал. Пишу как есть. прошлый опыт вспомнить трудно был лет 5 назад.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 00:18

  Ой+ написав:
  freeze написав:Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 % .


ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.

извиняюсь что повторяюсь но об этом говорили еще в самом начале карантина в том числе даже я озвучивал на каком то из своих двух видео обзоров (новостей) дайджестов, я даже не помню кто начал раньше я или Комаровский, но так как у него хорошо начало получаться я забросил это дело. по моему я даже раньше был, но не важно, мне корона в прямом и переносном смысле не нужна. К чему я вообще пишу это сообщение? а просто к тому что все умные мысли на подобии этой уже были многократно озвучены во всех сми интернетах и общедос упных открытых источниках и только ленивый этого не читал раньше и и только недалекый человек может с этим спорить. Но вы молодец ! еще раз напомнили прописную истину. Пора уже с такими истинами FAQ составлять в начале темым в шапке закреплять мол смертность в групах возрастом 70+ при выборке 3600 человек составляет 4 человека из 3600 контактировавшых с больными, именно смертность то есть из 3600 контакных умирает 4, или 0.1% в по примеру трех круизных лайнеров ( в том числе одного авианосца) . В других же ситуациях по данных американской организации по контролю заболеваемости cdc , тепер уже именно летальность среди именно заболевшых что то около 0 запятая 25 % .
Прошу прощения за граматику и пунктуацию с телефона большие сообщения тяжело править .

моя статистика

Ну что я вам скажу из всей фирмы думаю это около 50 чел у нас подтвержденных кт или пцр тестом 2 или 3 ковидных, может еще один будет так как болеет дома, никто не умер, еще многие просто чихали кашляли (как я) и до и после обявления эпидемии, пока никто не умер, у сотрудницы диагностировали на кт аж 15% поражения легких с ней были контактными как минимум 13 человек в оупен офисе ( это общая кухня туалеты часто вилки :) я в другом офисе не контактировал) из них пока только один болен, прошло уже две недели как сотрудница дома, ни о какой самоизоляции и прочей ереси речи не шло. пожелаю скорешего выздоровления двум колегам они молоды и полны сил были и будут дальше
Востаннє редагувалось yama в Пон 14 вер, 2020 01:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 00:32

  Ой+ написав:
  freeze написав:Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР.


Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній.

многие говорили что эти тесты определяют антитела к любому из корона вирусов, а не только к последнему нине модному. напомню коронавирусов что то около 10 разных в том числе ковид. еще раз тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу из 10 ти :) а это очень распространенные вирусы сезонные так называемые, "простудные". о таком эпическом фейле я слышал из многих утюгов
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 00:39

  freeze написав:
  Ой+ написав:
  freeze написав:Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР.


Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній.


Если вы не делали тест ПЦР, тогда к вам не относится универсальное правило "вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным". :mrgreen:

вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 00:42

удалено
Востаннє редагувалось yama в Пон 14 вер, 2020 01:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 00:52

  freeze написав:
Вероятно тут как в армии важно единообразие методов статистики, если основная масса стран считает так, то нам нет смысла выделяться.
Кроме того контроль над ИФА-тестами, которые делают чуть ли не все подряд лаборатории, слабее, чем по тестам ПЦР, и часто есть претензии к качеству самих тестов.
Ну и тема "Ложноположительные результаты тестов ИФА могут появляться, потому что человек переболел коронавирусами другого типа – некоторые из них вызывают обычную простуду."(C) - полностью не закрыта.

вот вы тоже иногда даете здравые мысли, извиняюсь я сначала сам опубликовал, а потом увидел что вы уже ответили.
ну и ч о бы меня не обвинили в оверсквотинге оверпостинге проще говоря куче постов подряд вместо одного, что с телефона сложно сделать.
Не существует единой мысли в научном сообществе о необходимой "глубине " разведения при ПЦР тестировании, возможно я не верно написал сам термин, суть в том что какое количество вируса мы хотим найти и от какого количества цепочек рнк вируса мы будем считать ПРЦ положительным, а человека инфицированным, сейчас это что то порядка 20 кратного "разведения" , при котором частички вируса можно обнаружить чуть ли не в арбузе который лежал за 3 метра от плюнувшего на него неделю назад ковид больного. Проще говоря ПЦР находит даже такое крошечное количество остатков вируса котрое возможно даже было не достаточным для заражения и развития заболевания. в научных кругах есть предложение это "разведение" уменьшить на порядок то есть в 10 раз больше нахождения кусочков вирусных рнк считать положи тельным нежели сейчас делают, кому интересно гуглите.
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