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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1790179117921793 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Нед 13 вер, 2020 23:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире juristkostya написав: ЛАД написав: Это к вопросу, что ковид это обычный грипп. Это к вопросу, что ковид это обычный грипп.

Грипп, всё же, намного больше изучен. Хотя бы в силу длительности наблюдения Грипп, всё же, намного больше изучен. Хотя бы в силу длительности наблюдения



Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет. Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18359 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7132 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 23:51 freeze написав: Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет. Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.

Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.

Так что антивирусы не всегда срабатывают.

Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым. Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.Так что антивирусы не всегда срабатывают.Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12586 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7132 раз. Подякували: 3326 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 00:04 zРадио написав: yama написав: такси\свое авто и сам в приемное отделение такси\свое авто и сам в приемное отделение







Напомнило анекдот:

- Алло, скорая?

- Да, говорите.

- У меня жуткие боли в груди, приезжайте по-быстрее.

- Машинка будет через полчаса, выходите без звоночка Напомнило анекдот:- Алло, скорая?- Да, говорите.- У меня жуткие боли в груди, приезжайте по-быстрее.- Машинка будет через полчаса, выходите без звоночка

как раз сегодня пришлось во Львове вызывать скорую, о температуре молчал как рыба, то есть врал что нет, 37,4, не себе вызывал, отравление точнее инфекция в ЖКТ. пр ехали за 25 минут, квалифицированно помогли, про ковид спросили только чуствуете ли запах и вкус, на положительный ответ, уехали после того как сделали уколы оказали неотложную помощь. Спасибо ребятам. не ожидал. Пишу как есть. прошлый опыт вспомнить трудно был лет 5 назад. как раз сегодня пришлось во Львове вызывать скорую, о температуре молчал как рыба, то есть врал что нет, 37,4, не себе вызывал, отравление точнее инфекция в ЖКТ. пр ехали за 25 минут, квалифицированно помогли, про ковид спросили только чуствуете ли запах и вкус, на положительный ответ, уехали после того как сделали уколы оказали неотложную помощь. Спасибо ребятам. не ожидал. Пишу как есть. прошлый опыт вспомнить трудно был лет 5 назад. yama Повідомлень: 2700 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5137 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 00:18 Ой+ написав: freeze написав: Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 % . Радует, что в Украине, опять же в среднем, этот процент ниже, и вероятность умереть в течение месяца от чего угодно после положительного теста на ковид, является всего 2,1 % .



ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю. ПЛР роблять, як правило, вже маючи важкі симптоми. Хто в легшій формі, часто взагалі нікуди не звертається. Тому ми маємо статистику не об'єктивну. А з важчих хворих маємо і вищу смертність. Впевнений, що якщо би осилили всезагальне ІФА тестування, то виявилась зовсім інша картина з набагато більшою к-тю перехворілих ну і відповідно нижчою смертністю.

извиняюсь что повторяюсь но об этом говорили еще в самом начале карантина в том числе даже я озвучивал на каком то из своих двух видео обзоров (новостей) дайджестов, я даже не помню кто начал раньше я или Комаровский, но так как у него хорошо начало получаться я забросил это дело. по моему я даже раньше был, но не важно, мне корона в прямом и переносном смысле не нужна. К чему я вообще пишу это сообщение? а просто к тому что все умные мысли на подобии этой уже были многократно озвучены во всех сми интернетах и общедос упных открытых источниках и только ленивый этого не читал раньше и и только недалекый человек может с этим спорить. Но вы молодец ! еще раз напомнили прописную истину. Пора уже с такими истинами FAQ составлять в начале темым в шапке закреплять мол смертность в групах возрастом 70+ при выборке 3600 человек составляет 4 человека из 3600 контактировавшых с больными, именно смертность то есть из 3600 контакных умирает 4, или 0.1% в по примеру трех круизных лайнеров ( в том числе одного авианосца) . В других же ситуациях по данных американской организации по контролю заболеваемости cdc , тепер уже именно летальность среди именно заболевшых что то около 0 запятая 25 % .

Прошу прощения за граматику и пунктуацию с телефона большие сообщения тяжело править .



моя статистика



Ну что я вам скажу из всей фирмы думаю это около 50 чел у нас подтвержденных кт или пцр тестом 2 или 3 ковидных, может еще один будет так как болеет дома, никто не умер, еще многие просто чихали кашляли (как я) и до и после обявления эпидемии, пока никто не умер, у сотрудницы диагностировали на кт аж 15% поражения легких с ней были контактными как минимум 13 человек в оупен офисе ( это общая кухня туалеты часто вилки я в другом офисе не контактировал) из них пока только один болен, прошло уже две недели как сотрудница дома, ни о какой самоизоляции и прочей ереси речи не шло. пожелаю скорешего выздоровления двум колегам они молоды и полны сил были и будут дальше извиняюсь что повторяюсь но об этом говорили еще в самом начале карантина в том числе даже я озвучивал на каком то из своих двух видео обзоров (новостей) дайджестов, я даже не помню кто начал раньше я или Комаровский, но так как у него хорошо начало получаться я забросил это дело. по моему я даже раньше был, но не важно, мне корона в прямом и переносном смысле не нужна. К чему я вообще пишу это сообщение? а просто к тому что все умные мысли на подобии этой уже были многократно озвучены во всех сми интернетах и общедос упных открытых источниках и только ленивый этого не читал раньше и и только недалекый человек может с этим спорить. Но вы молодец ! еще раз напомнили прописную истину. Пора уже с такими истинами FAQ составлять в начале темым в шапке закреплять мол смертность в групах возрастом 70+ при выборке 3600 человек составляет 4 человека из 3600 контактировавшых с больными, именно смертность то есть из 3600 контакных умирает 4, или 0.1% в по примеру трех круизных лайнеров ( в том числе одного авианосца) . В других же ситуациях по данных американской организации по контролю заболеваемости cdc , тепер уже именно летальность среди именно заболевшых что то около 0 запятая 25 % .Прошу прощения за граматику и пунктуацию с телефона большие сообщения тяжело править .моя статистикаНу что я вам скажу из всей фирмы думаю это около 50 чел у нас подтвержденных кт или пцр тестом 2 или 3 ковидных, может еще один будет так как болеет дома, никто не умер, еще многие просто чихали кашляли (как я) и до и после обявления эпидемии, пока никто не умер, у сотрудницы диагностировали на кт аж 15% поражения легких с ней были контактными как минимум 13 человек в оупен офисе ( это общая кухня туалеты часто вилкия в другом офисе не контактировал) из них пока только один болен, прошло уже две недели как сотрудница дома, ни о какой самоизоляции и прочей ереси речи не шло. пожелаю скорешего выздоровления двум колегам они молоды и полны сил были и будут дальше Востаннє редагувалось yama в Пон 14 вер, 2020 01:03, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2700 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5137 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 00:32 Ой+ написав: freeze написав: Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР. Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР.



Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній. Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній.

многие говорили что эти тесты определяют антитела к любому из корона вирусов, а не только к последнему нине модному. напомню коронавирусов что то около 10 разных в том числе ковид. еще раз тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу из 10 ти а это очень распространенные вирусы сезонные так называемые, "простудные". о таком эпическом фейле я слышал из многих утюгов многие говорили что эти тесты определяют антитела к любому из корона вирусов, а не только к последнему нине модному. напомню коронавирусов что то около 10 разных в том числе ковид. еще раз тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу из 10 тиа это очень распространенные вирусы сезонные так называемые, "простудные". о таком эпическом фейле я слышал из многих утюгов yama Повідомлень: 2700 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5137 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 00:39 freeze написав: Ой+ написав: freeze написав: Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР. Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР.



Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній. Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній.



Если вы не делали тест ПЦР, тогда к вам не относится универсальное правило "вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным". Если вы не делали тест ПЦР, тогда к вам не относится универсальное правило "вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным".

вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл yama Повідомлень: 2700 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5137 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 00:42 удалено Востаннє редагувалось yama в Пон 14 вер, 2020 01:06, всього редагувалось 2 разів. yama Повідомлень: 2700 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5137 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 00:52 freeze написав:

Вероятно тут как в армии важно единообразие методов статистики, если основная масса стран считает так, то нам нет смысла выделяться.

Кроме того контроль над ИФА-тестами, которые делают чуть ли не все подряд лаборатории, слабее, чем по тестам ПЦР, и часто есть претензии к качеству самих тестов.

Ну и тема "Ложноположительные результаты тестов ИФА могут появляться, потому что человек переболел коронавирусами другого типа – некоторые из них вызывают обычную простуду."(C) - полностью не закрыта. Вероятно тут как в армии важно единообразие методов статистики, если основная масса стран считает так, то нам нет смысла выделяться.Кроме того контроль над ИФА-тестами, которые делают чуть ли не все подряд лаборатории, слабее, чем по тестам ПЦР, и часто есть претензии к качеству самих тестов.Ну и тема "Ложноположительные результаты тестов ИФА могут появляться, потому что человек переболел– некоторые из них вызывают обычную простуду."(C) - полностью не закрыта.

вот вы тоже иногда даете здравые мысли, извиняюсь я сначала сам опубликовал, а потом увидел что вы уже ответили.

ну и ч о бы меня не обвинили в оверсквотинге оверпостинге проще говоря куче постов подряд вместо одного, что с телефона сложно сделать.

Не существует единой мысли в научном сообществе о необходимой "глубине " разведения при ПЦР тестировании, возможно я не верно написал сам термин, суть в том что какое количество вируса мы хотим найти и от какого количества цепочек рнк вируса мы будем считать ПРЦ положительным, а человека инфицированным, сейчас это что то порядка 20 кратного "разведения" , при котором частички вируса можно обнаружить чуть ли не в арбузе который лежал за 3 метра от плюнувшего на него неделю назад ковид больного. Проще говоря ПЦР находит даже такое крошечное количество остатков вируса котрое возможно даже было не достаточным для заражения и развития заболевания. в научных кругах есть предложение это "разведение" уменьшить на порядок то есть в 10 раз больше нахождения кусочков вирусных рнк считать положи тельным нежели сейчас делают, кому интересно гуглите. вот вы тоже иногда даете здравые мысли, извиняюсь я сначала сам опубликовал, а потом увидел что вы уже ответили.ну и ч о бы меня не обвинили в оверсквотинге оверпостинге проще говоря куче постов подряд вместо одного, что с телефона сложно сделать.Не существует единой мысли в научном сообществе о необходимой "глубине " разведения при ПЦР тестировании, возможно я не верно написал сам термин, суть в том что какое количество вируса мы хотим найти и от какого количества цепочек рнк вируса мы будем считать ПРЦ положительным, а человека инфицированным, сейчас это что то порядка 20 кратного "разведения" , при котором частички вируса можно обнаружить чуть ли не в арбузе который лежал за 3 метра от плюнувшего на него неделю назад ковид больного. Проще говоря ПЦР находит даже такое крошечное количество остатков вируса котрое возможно даже было не достаточным для заражения и развития заболевания. в научных кругах есть предложение это "разведение" уменьшить на порядок то есть в 10 раз больше нахождения кусочков вирусных рнк считать положи тельным нежели сейчас делают, кому интересно гуглите. yama Повідомлень: 2700 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5137 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 01:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу

Так и заболевают от ковид19 не все подряд. Почему вы считаете, что антитела к некоторым другим коронавирусам не подходят к ковиду19? Так и заболевают от ковид19 не все подряд. Почему вы считаете, что антитела к некоторым другим коронавирусам не подходят к ковиду19? safonovstanislav Повідомлень: 2889 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 01:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: суть в том что какое количество вируса мы хотим найти и от какого количества цепочек рнк вируса мы будем считать ПРЦ положительным, а человека инфицированным, сейчас это что то порядка 20 кратного "разведения" , при котором частички вируса можно обнаружить чуть ли не в арбузе который лежал за 3 метра от плюнувшего на него неделю назад ковид больного суть в том что какое количество вируса мы хотим найти и от какого количества цепочек рнк вируса мы будем считать ПРЦ положительным, а человека инфицированным, сейчас это что то порядка 20 кратного "разведения" , при котором частички вируса можно обнаружить чуть ли не в арбузе который лежал за 3 метра от плюнувшего на него неделю назад ковид больного

Отсюда и появляется такое огромное к-во "безсимптомных" "больных", у которых типа не вырабатывается иммунитет, и которые потом заболевают повторно, но уже по-настоящему Отсюда и появляется такое огромное к-во "безсимптомных" "больных", у которых типа не вырабатывается иммунитет, и которые потом заболевают повторно, но уже по-настоящему safonovstanislav Повідомлень: 2889 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1790179117921793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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