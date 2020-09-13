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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1791179217931794 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Пон 14 вер, 2020 07:35 yama написав: Ой+ написав: freeze написав: Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР. Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР.



Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній. Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній.

многие говорили что эти тесты определяют антитела к любому из корона вирусов, а не только к последнему нине модному. напомню коронавирусов что то около 10 разных в том числе ковид. еще раз тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу из 10 ти а это очень распространенные вирусы сезонные так называемые, "простудные". о таком эпическом фейле я слышал из многих утюгов многие говорили что эти тесты определяют антитела к любому из корона вирусов, а не только к последнему нине модному. напомню коронавирусов что то около 10 разных в том числе ковид. еще раз тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу из 10 тиа это очень распространенные вирусы сезонные так называемые, "простудные". о таком эпическом фейле я слышал из многих утюгов



Згоден, що ІФА може давати антитіла до всяких корон, але я мав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми. Тому згідно "качиного тесту" все ж таки думаю, що відковідився. Тестувався з роботи і тестувались ще чимало співробітників, багато з яких також вважали, що можливо перехворіли, але антитіл у них не виявили.

Тепер щодо смертності - вчора проф. Нір Менахемі:



А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%.

Майже половина смертей від COVID-19 — це люди, які перебувають у будинках для людей літнього віку, тому що вони, як правило, мають слабше здоров’я і мають підвищений ризик серйозних захворювань. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... 11555.html Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування.А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%.Майже половина смертей від COVID-19 — це люди, які перебувають у будинках для людей літнього віку, тому що вони, як правило, мають слабше здоров’я і мають підвищений ризик серйозних захворювань.



Щодо заразності:

https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/ Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.

Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус. Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. Чому одиниці заражають багатьох?Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус. Згоден, що ІФА може давати антитіла до всяких корон, але я мав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми. Тому згідно "качиного тесту" все ж таки думаю, що відковідився. Тестувався з роботи і тестувались ще чимало співробітників, багато з яких також вважали, що можливо перехворіли, але антитіл у них не виявили.Тепер щодо смертності - вчора проф. Нір Менахемі:Щодо заразності: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3645 З нами з: 19.04.12 Подякував: 50 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 08:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: freeze написав: Если вы не делали тест ПЦР, тогда к вам не относится универсальное правило "вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным". Если вы не делали тест ПЦР, тогда к вам не относится универсальное правило "вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным".

вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл



У Тома Круза вышло максимум пару десятков фильмов, для статистики это ничто, разве что для конспирологии. А 29 миллионов случаев наблюдений это уже статистическая достоверность.

Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет.

А отчего умрет, тут дело выбора, чаще от проблем с лёгкими, может и от других причин, особенно если у человека будет какое-то тонкое звено в виде хронической болезни, то там и порвётся. У Тома Круза вышло максимум пару десятков фильмов, для статистики это ничто, разве что для конспирологии. А 29 миллионов случаев наблюдений это уже статистическая достоверность.Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет.А отчего умрет, тут дело выбора, чаще от проблем с лёгкими, может и от других причин, особенно если у человека будет какое-то тонкое звено в виде хронической болезни, то там и порвётся. Востаннє редагувалось freeze в Пон 14 вер, 2020 08:36, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18362 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7132 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 08:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: freeze написав: Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет. Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.

Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.

Так что антивирусы не всегда срабатывают.

Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым. Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.Так что антивирусы не всегда срабатывают.Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым.



Вакцина от гриппа многокомпонентна, там обязательно есть защита и от вируса типа А, и от вируса типа В.

Три штамма гриппа, против которых делается ежегодная вакцина, покрывают обычно львиную долю всех случаев гриппа в эпидсезоне.

За 20 лет этого века не угадали всего с одним штаммом в одном году. Да, с тем самым свиным гриппом в 2009 году. Так что это исключительная редкость, так как 59 из 60 штаммов были введены в вакцину в этом веке верно.

Даже если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм, то тему перекрестного иммунитета никто не отменял, заболеет ? возможно, но смертей от гриппа среди вакцинированных от гриппа нет вообще. Вакцина от гриппа многокомпонентна, там обязательно есть защита и от вируса типа А, и от вируса типа В.Три штамма гриппа, против которых делается ежегодная вакцина, покрывают обычно львиную долю всех случаев гриппа в эпидсезоне.За 20 лет этого века не угадали всего с одним штаммом в одном году. Да, с тем самым свиным гриппом в 2009 году. Так что это исключительная редкость, так как 59 из 60 штаммов были введены в вакцину в этом веке верно.Даже если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм, то тему перекрестного иммунитета никто не отменял, заболеет ? возможно, но смертей от гриппа среди вакцинированных от гриппа нет вообще. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18362 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7132 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 08:50 Ой+ написав: Щодо заразності:

https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/ Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.

Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус. Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. Чому одиниці заражають багатьох?Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус. Щодо заразності:



Обычный базовый Закон Парето.



Закон Парето (принцип 80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности.



Социально активный, постоянно передвигающийся и находящийся постоянно среди людей кашляющий коронавирусник заразит на порядок или два порядка больше людей, чем одинокая бабуля, также одиноко кашляющая в квартире.

Характерный пример, когда одна из первых заболевших у нас, заробитчанка из села под Черновцами, обошла с подарками всё село, в результате несколько десятков заболевших там за неделю.

Депутат Шахов, даже еще не кашлявший, зашел на заседание какого-то комитета, и заразил чуть ли не половину людей там.

Но исходя из Закона Парето, бОльшая часть коронавирусников действительно заразила максимум одного человека или даже не заразила ни одного. Иначе с начала года человечество бы поголовно всё переболело. Обычный базовый Закон Парето.Закон Парето (принцип 80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности.Социально активный, постоянно передвигающийся и находящийся постоянно среди людей кашляющий коронавирусник заразит на порядок или два порядка больше людей, чем одинокая бабуля, также одиноко кашляющая в квартире.Характерный пример, когда одна из первых заболевших у нас, заробитчанка из села под Черновцами, обошла с подарками всё село, в результате несколько десятков заболевших там за неделю.Депутат Шахов, даже еще не кашлявший, зашел на заседание какого-то комитета, и заразил чуть ли не половину людей там.Но исходя из Закона Парето, бОльшая часть коронавирусников действительно заразила максимум одного человека или даже не заразила ни одного. Иначе с начала года человечество бы поголовно всё переболело. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18362 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7132 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1791179217931794 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29