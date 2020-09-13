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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1791179217931794

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 07:35

  yama написав:
  Ой+ написав:
  freeze написав:Но, если вы не хотите попасть в жернова мировой статистики, и поиграть в вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным, у вас есть только единственный шанс избежать этого, вообще не делать тест ПЦР.


Я і не робив. А от ІФА показав високий рівень антитіл. Декілька тижнів до цього тесту мав всілякі симптоми. В статистиці відсутній.

многие говорили что эти тесты определяют антитела к любому из корона вирусов, а не только к последнему нине модному. напомню коронавирусов что то около 10 разных в том числе ковид. еще раз тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу из 10 ти :) а это очень распространенные вирусы сезонные так называемые, "простудные". о таком эпическом фейле я слышал из многих утюгов


Згоден, що ІФА може давати антитіла до всяких корон, але я мав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми. Тому згідно "качиного тесту" все ж таки думаю, що відковідився. Тестувався з роботи і тестувались ще чимало співробітників, багато з яких також вважали, що можливо перехворіли, але антитіл у них не виявили.
Тепер щодо смертності - вчора проф. Нір Менахемі:
Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування.
А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%.
Майже половина смертей від COVID-19 — це люди, які перебувають у будинках для людей літнього віку, тому що вони, як правило, мають слабше здоров’я і мають підвищений ризик серйозних захворювань. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... 11555.html


Щодо заразності:
Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. Чому одиниці заражають багатьох? https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.
Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:Если вы не делали тест ПЦР, тогда к вам не относится универсальное правило "вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным". :mrgreen:

вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл :oops:


У Тома Круза вышло максимум пару десятков фильмов, для статистики это ничто, разве что для конспирологии. А 29 миллионов случаев наблюдений это уже статистическая достоверность.
Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет.
А отчего умрет, тут дело выбора, чаще от проблем с лёгкими, может и от других причин, особенно если у человека будет какое-то тонкое звено в виде хронической болезни, то там и порвётся.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 14 вер, 2020 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.

Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления.
Так что антивирусы не всегда срабатывают.
Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым.


Вакцина от гриппа многокомпонентна, там обязательно есть защита и от вируса типа А, и от вируса типа В.
Три штамма гриппа, против которых делается ежегодная вакцина, покрывают обычно львиную долю всех случаев гриппа в эпидсезоне.
За 20 лет этого века не угадали всего с одним штаммом в одном году. Да, с тем самым свиным гриппом в 2009 году. Так что это исключительная редкость, так как 59 из 60 штаммов были введены в вакцину в этом веке верно.
Даже если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм, то тему перекрестного иммунитета никто не отменял, заболеет ? возможно, но смертей от гриппа среди вакцинированных от гриппа нет вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:50

  Ой+ написав:Щодо заразності:
Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. Чому одиниці заражають багатьох? https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.
Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус.


Обычный базовый Закон Парето.

Закон Парето (принцип 80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности.

Социально активный, постоянно передвигающийся и находящийся постоянно среди людей кашляющий коронавирусник заразит на порядок или два порядка больше людей, чем одинокая бабуля, также одиноко кашляющая в квартире.
Характерный пример, когда одна из первых заболевших у нас, заробитчанка из села под Черновцами, обошла с подарками всё село, в результате несколько десятков заболевших там за неделю.
Депутат Шахов, даже еще не кашлявший, зашел на заседание какого-то комитета, и заразил чуть ли не половину людей там.
Но исходя из Закона Парето, бОльшая часть коронавирусников действительно заразила максимум одного человека или даже не заразила ни одного. Иначе с начала года человечество бы поголовно всё переболело.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ну шо, возьмем порог 4000 на этой неделе, или пока власти морально не готовы столько найти вируса?

думаю, это число официально появится в статистике за вторник следующей недели

и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:43

  adeges написав:ну шо, возьмем порог 4000 на этой неделе, или пока власти морально не готовы столько найти вируса?

думаю, это число официально появится в статистике за вторник следующей недели

и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?
морально вони тільки дороги, у тому числі до лікарень за гроші медицини ваяти можуть.а лабораторії обласні не готові. З районів підвозять забраний матеріал на плр і чекати тре 10 днів нерідко.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:51

  adeges написав:и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?


По памяти, прошедшая пятница было 485.
По сравнению с августом рост в среднем примерно + 40-50 %.
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