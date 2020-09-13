freeze написав:Если вы не делали тест ПЦР, тогда к вам не относится универсальное правило "вероятность в 2-3 процента смерти в течение месяца от самых разных причин после того как тест ПЦР у вас вдруг оказался положительным".
вы о ДТП? то есть дорожно транспортном приключении? аварии проще говоря? тут недавно вышла статистика, и уже тут даже публиковали, оказываеться есть прямая положительная кореляция (зависимость) между количеством вышедш х фильмов с томом крузом в год и количеством утоплений в бассейнах США, чем больше фильмов тем больше утопленников в басейнах, вот только точное имя актера забыл
У Тома Круза вышло максимум пару десятков фильмов, для статистики это ничто, разве что для конспирологии. А 29 миллионов случаев наблюдений это уже статистическая достоверность. Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет. А отчего умрет, тут дело выбора, чаще от проблем с лёгкими, может и от других причин, особенно если у человека будет какое-то тонкое звено в виде хронической болезни, то там и порвётся.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 14 вер, 2020 08:36, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Кроме того грипп это типичная болезнь выбора, ты можешь болеть гриппом, если хочешь, а можешь сделать вакцину и не болеть. Кто как хочет.
Не факт. Есть куча версий гриппа, и частые обновления. Так что антивирусы не всегда срабатывают. Вот пока "кажанячий грипп" остаётся непобедимым.
Вакцина от гриппа многокомпонентна, там обязательно есть защита и от вируса типа А, и от вируса типа В. Три штамма гриппа, против которых делается ежегодная вакцина, покрывают обычно львиную долю всех случаев гриппа в эпидсезоне. За 20 лет этого века не угадали всего с одним штаммом в одном году. Да, с тем самым свиным гриппом в 2009 году. Так что это исключительная редкость, так как 59 из 60 штаммов были введены в вакцину в этом веке верно. Даже если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм, то тему перекрестного иммунитета никто не отменял, заболеет ? возможно, но смертей от гриппа среди вакцинированных от гриппа нет вообще.
Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. Чому одиниці заражають багатьох? https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій. Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус.
Обычный базовый Закон Парето.
Закон Парето (принцип 80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности.
Социально активный, постоянно передвигающийся и находящийся постоянно среди людей кашляющий коронавирусник заразит на порядок или два порядка больше людей, чем одинокая бабуля, также одиноко кашляющая в квартире. Характерный пример, когда одна из первых заболевших у нас, заробитчанка из села под Черновцами, обошла с подарками всё село, в результате несколько десятков заболевших там за неделю. Депутат Шахов, даже еще не кашлявший, зашел на заседание какого-то комитета, и заразил чуть ли не половину людей там. Но исходя из Закона Парето, бОльшая часть коронавирусников действительно заразила максимум одного человека или даже не заразила ни одного. Иначе с начала года человечество бы поголовно всё переболело.
freeze написав:если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм, то тему перекрестного иммунитета никто не отменял
Если не получается болеть ОРЗ и гриппами (максимум иногда боль в горле) вообще. Это иммунитет или среда такие?
Как сказал Д.Кеннеди - У победы тысяча отцов, поражение — всегда сирота.
Так и в вашем случае, у вашей победы тысяча отцов - и достаточный иммунитет, и благоприятная среда, даже ваше неосознанная поведенческая модель, и конечно удача, потому что никому еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть.