Додано: Пон 14 вер, 2020 08:50

Ой+ написав: Щодо заразності:

https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/ Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.

Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус. Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. Чому одиниці заражають багатьох?Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.Це означає, що більшість людей не сильно поширювали вірус. Щодо заразності:

Обычный базовый Закон Парето.Закон Парето (принцип 80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности.Социально активный, постоянно передвигающийся и находящийся постоянно среди людей кашляющий коронавирусник заразит на порядок или два порядка больше людей, чем одинокая бабуля, также одиноко кашляющая в квартире.Характерный пример, когда одна из первых заболевших у нас, заробитчанка из села под Черновцами, обошла с подарками всё село, в результате несколько десятков заболевших там за неделю.Депутат Шахов, даже еще не кашлявший, зашел на заседание какого-то комитета, и заразил чуть ли не половину людей там.Но исходя из Закона Парето, бОльшая часть коронавирусников действительно заразила максимум одного человека или даже не заразила ни одного. Иначе с начала года человечество бы поголовно всё переболело.