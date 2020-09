Додано: Пон 14 вер, 2020 10:34

ну шо, возьмем порог 4000 на этой неделе, или пока власти морально не готовы столько найти вируса?



думаю, это число официально появится в статистике за вторник следующей недели



и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California