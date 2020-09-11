Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1792179317941795 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Пон 14 вер, 2020 11:32 Re: в бункере freeze написав: еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть

т.е. нужно сосредотачиваться на "среде обитания и распространения" вирусов, а не объявлять поголовный и повсеместный карантин. т.е. нужно сосредотачиваться на "среде обитания и распространения" вирусов, а не объявлять поголовный и повсеместный карантин. sal Повідомлень: 3935 З нами з: 25.03.16 Подякував: 806 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 11:40



розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період



11–18 вересня 2020 р.

ВИСНОВКИ



Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Репродуктивне число має незначну тенденцію до зниження. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.1.

Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 18.09 складає 3000 випадків, та 50 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлений в таблиці 4.

Спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хворобу яких стає відомо одразу з фактом смерті, а також зростання частки хворих похилого віку, яка асоційована з показником летальності. Зростання частки таких хворих також може бути ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах.

Кількість людей, які видужують, почало збільшуватися і становить близько 900 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще набагато менші за кількість нових інфекцій. Ймовірно зростає частка людей, що фактично видужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР тестування.

У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення майже не змінилося, хоча останнім тижнем спостерігається незначна позитивна тенденція. Середнє значення за останній тиждень – 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Хмельницькій області – 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вищий за середній по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається значною мірою за рахунок роботи приватних лабораторій. 9-го вересня, коли було проведено рекордну кількість тестувань (29708) в Україні, третина з них була проведена в м. Києві.

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6860 Прогнозрозвитку епідемії COVID-19 в Україні в період11–18 вересня 2020 р.ВИСНОВКИСтатистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Репродуктивне число має незначну тенденцію до зниження. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.1.Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 18.09 складає 3000 випадків, та 50 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлений в таблиці 4.Спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хворобу яких стає відомо одразу з фактом смерті, а також зростання частки хворих похилого віку, яка асоційована з показником летальності. Зростання частки таких хворих також може бути ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах.Кількість людей, які видужують, почало збільшуватися і становить близько 900 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще набагато менші за кількість нових інфекцій. Ймовірно зростає частка людей, що фактично видужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР тестування.У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення майже не змінилося, хоча останнім тижнем спостерігається незначна позитивна тенденція. Середнє значення за останній тиждень – 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Хмельницькій області – 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вищий за середній по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається значною мірою за рахунок роботи приватних лабораторій. 9-го вересня, коли було проведено рекордну кількість тестувань (29708) в Україні, третина з них була проведена в м. Києві.Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України montagvide

Повідомлень: 29 З нами з: 14.12.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 11:46 freeze написав: потому что никому еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть. потому что никому еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть.

Уже писал личную историю про зимнюю эпидемию гриппа H1N1. В детском садике, в одной группе, вирус уложил на больничный 27/30 детей и 1/3 воспитателей, но не всех. Так что, можно целый день находиться в большом коллективе полностью состоящем из больных, где вирусы уже на каждом предмете, и не заболеть, причём, в случае воспитателей, ещё и тесно контактировать со всеми детьми.



Иммунитет. Если ранее, как в нашем случае, за год до этого, уже переболел именно этим, то уже не страшно. В случае воспитателей, видимо, та же история. Уже писал личную историю про зимнюю эпидемию гриппа H1N1. В детском садике, в одной группе, вирус уложил на больничный 27/30 детей и 1/3 воспитателей, но не всех. Так что, можно целый день находиться в большом коллективе полностью состоящем из больных, где вирусы уже на каждом предмете, и не заболеть, причём, в случае воспитателей, ещё и тесно контактировать со всеми детьми.Иммунитет. Если ранее, как в нашем случае, за год до этого, уже переболел именно этим, то уже не страшно. В случае воспитателей, видимо, та же история. safonovstanislav Повідомлень: 2892 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 11:46 sal написав: freeze написав: еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть

т.е. нужно сосредотачиваться на "среде обитания и распространения" вирусов, а не объявлять поголовный и повсеместный карантин. т.е. нужно сосредотачиваться на "среде обитания и распространения" вирусов, а не объявлять поголовный и повсеместный карантин.



Да, это был бы идеальный вариант.

Но у нас есть слишком много вильнолюдей, которые даже испытывая недомогание и потеряв обоняние считают возможным ездить в маршрутках и ходить на работу, не одевая даже маски, чтобы обезопасить других людей.

Впрочем поголовный и повсеместный карантин по крайней мере у нас никто вводить сверху не планирует. Возникла мысль, чтобы не терять рейтинги, введение такого всеобъемлющего карантина должно произойти только после инициативы с мест и только в тех громадах, что сами попросят - типа помогите же наконец, больницы забиты, задница полная творится.

А без этого даже в красной зоне не будут и голосование отменять, для короновирусников и температурящих выделят отдельные кабинки для голосования и всё. Да и вроде ручки свои надо будет принести на избирательный участок, никаких привязанных на ниточке общих ручек не будет. Да, это был бы идеальный вариант.Но у нас есть слишком много вильнолюдей, которые даже испытывая недомогание и потеряв обоняние считают возможным ездить в маршрутках и ходить на работу, не одевая даже маски, чтобы обезопасить других людей.Впрочем поголовный и повсеместный карантин по крайней мере у нас никто вводить сверху не планирует. Возникла мысль, чтобы не терять рейтинги, введение такого всеобъемлющего карантина должно произойти только после инициативы с мест и только в тех громадах, что сами попросят - типа помогите же наконец, больницы забиты, задница полная творится.А без этого даже в красной зоне не будут и голосование отменять, для короновирусников и температурящих выделят отдельные кабинки для голосования и всё. Да и вроде ручки свои надо будет принести на избирательный участок, никаких привязанных на ниточке общих ручек не будет. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18369 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7135 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 11:52 safonovstanislav написав: freeze написав: потому что никому еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть. потому что никому еще не удалось провести несколько часов в закрытой небольшой комнате с кашляющим гриппозником и не заболеть.

Уже писал личную историю про зимнюю эпидемию гриппа H1N1. В детском садике, в одной группе, вирус уложил на больничный 27/30 детей и 1/3 воспитателей, но не всех. Так что, можно целый день находиться в большом коллективе полностью состоящем из больных, где вирусы уже на каждом предмете, и не заболеть, причём, в случае воспитателей, ещё и тесно контактировать со всеми детьми.



Иммунитет. Если ранее, как в нашем случае, за год до этого, уже переболел именно этим, то уже не страшно. В случае воспитателей, видимо, та же история. Уже писал личную историю про зимнюю эпидемию гриппа H1N1. В детском садике, в одной группе, вирус уложил на больничный 27/30 детей и 1/3 воспитателей, но не всех. Так что, можно целый день находиться в большом коллективе полностью состоящем из больных, где вирусы уже на каждом предмете, и не заболеть, причём, в случае воспитателей, ещё и тесно контактировать со всеми детьми.Иммунитет. Если ранее, как в нашем случае, за год до этого, уже переболел именно этим, то уже не страшно. В случае воспитателей, видимо, та же история.



Естественно, кто раньше переболел, вроде на конкретный штамм вырабатывается очень многолетний иммунитет, или те кто ранее вакцинировался, то они не заболеют.

Я имел в виду, что без этих двух факторов, точно заболеет ув.Sal.

Вы привели очень красноречивый пример, практически все дети заболели, а вот два воспитателя, которые имели явно долгую жизненную историю общения с вирусами гриппа, не заболели. Естественно, кто раньше переболел, вроде на конкретный штамм вырабатывается очень многолетний иммунитет, или те кто ранее вакцинировался, то они не заболеют.Я имел в виду, что без этих двух факторов, точно заболеет ув.Sal.Вы привели очень красноречивый пример, практически все дети заболели, а вот два воспитателя, которые имели явно долгую жизненную историю общения с вирусами гриппа, не заболели. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18369 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7135 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 12:00 safonovstanislav написав: freeze написав: Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет. Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет.

Это, как средняя температура по больнице. У кого-то 40, кто-то уже умер, но в среднем 36.6.



У 15-летнего, по сравнению с 90-летним, вероятность госпитализации в 117 раз меньше, а вероятность смерти в 10080 раз меньше. Какие могут быть средние 2-3%? Это, как средняя температура по больнице. У кого-то 40, кто-то уже умер, но в среднем 36.6.У 15-летнего, по сравнению с 90-летним, вероятность госпитализации в 117 раз меньше, а вероятность смерти в 10080 раз меньше. Какие могут быть средние 2-3%?



Вы прочитали достаточно невнимательно.

В данном случае не берется во внимание возраст, пол, национальность и тд. Здесь просто рассматривается средняя по одному критерию - тест ПЦР оказался положительным. Что и выдает нам статистически достоверный результат по данному одному критерию. Со статистикой в 30 миллионов достаточно глупо спорить. Социологи при опросе пару тысяч во время экзитполов после выборов дают хороший результат, а тут опросили 30 миллионов. Вы прочитали достаточно невнимательно.В данном случае не берется во внимание возраст, пол, национальность и тд. Здесь просто рассматривается средняя по одному критерию - тест ПЦР оказался положительным. Что и выдает нам статистически достоверный результат по данному одному критерию. Со статистикой в 30 миллионов достаточно глупо спорить. Социологи при опросе пару тысяч во время экзитполов после выборов дают хороший результат, а тут опросили 30 миллионов. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18369 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7135 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 12:26 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет. Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет.

Это, как средняя температура по больнице. У кого-то 40, кто-то уже умер, но в среднем 36.6.



У 15-летнего, по сравнению с 90-летним, вероятность госпитализации в 117 раз меньше, а вероятность смерти в 10080 раз меньше. Какие могут быть средние 2-3%? Это, как средняя температура по больнице. У кого-то 40, кто-то уже умер, но в среднем 36.6.У 15-летнего, по сравнению с 90-летним, вероятность госпитализации в 117 раз меньше, а вероятность смерти в 10080 раз меньше. Какие могут быть средние 2-3%?



Вы прочитали достаточно невнимательно.

В данном случае не берется во внимание возраст, пол, национальность и тд. Здесь просто рассматривается средняя по одному критерию - тест ПЦР оказался положительным. Что и выдает нам статистически достоверный результат по данному одному критерию. Со статистикой в 30 миллионов достаточно глупо спорить. Социологи при опросе пару тысяч во время экзитполов после выборов дают хороший результат, а тут опросили 30 миллионов. Вы прочитали достаточно невнимательно.В данном случае не берется во внимание возраст, пол, национальность и тд. Здесь просто рассматривается средняя по одному критерию - тест ПЦР оказался положительным. Что и выдает нам статистически достоверный результат по данному одному критерию. Со статистикой в 30 миллионов достаточно глупо спорить. Социологи при опросе пару тысяч во время экзитполов после выборов дают хороший результат, а тут опросили 30 миллионов.

Не верно усреднять то, что кардинально различается для разных групп, даже не в разы, а на несколько порядков. Если так считать, то вы в среднем - китаец, игнорируя тот факт, что в более узкой группе(жители Украины), китайцев не так много, как в среднем в мире. Так же само, по вашей логике, можно написать, что в Китае, только каждый 7й житель - китаец, исходя из мировой статистики



Так и тут, вы утверждаете, что вероятность смерти 2-3%, при том, что для одного человека, исходя из его возраста и вхождения в другие группы риска, вероятность смерти будет 0%, а для другого - 80%. Поэтому первый может спокойно жить, игнорируя эпидемию, а другому, каждый выход из дома - равносилен игре в русскую рулетку.



Но в правительстве тоже, как и вы, всё усреднили, по этому, дети не ходили в школы и сады, при вероятности смерти 0%, а старики, с кучей хронических болячек, ездят в переполненных троллейбусах, нагружая работой ритуальные службы Не верно усреднять то, что кардинально различается для разных групп, даже не в разы, а на несколько порядков. Если так считать, то вы в среднем - китаец, игнорируя тот факт, что в более узкой группе(жители Украины), китайцев не так много, как в среднем в мире. Так же само, по вашей логике, можно написать, что в Китае, только каждый 7й житель - китаец, исходя из мировой статистикиТак и тут, вы утверждаете, что вероятность смерти 2-3%, при том, что для одного человека, исходя из его возраста и вхождения в другие группы риска, вероятность смерти будет 0%, а для другого - 80%. Поэтому первый может спокойно жить, игнорируя эпидемию, а другому, каждый выход из дома - равносилен игре в русскую рулетку.Но в правительстве тоже, как и вы, всё усреднили, по этому, дети не ходили в школы и сады, при вероятности смерти 0%, а старики, с кучей хронических болячек, ездят в переполненных троллейбусах, нагружая работой ритуальные службы safonovstanislav Повідомлень: 2892 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 12:42 safonovstanislav написав: е верно усреднять то, что кардинально различается для разных групп, даже не в разы, а на несколько порядков. е верно усреднять то, что кардинально различается для разных групп, даже не в разы, а на несколько порядков.



Это дискуссия о средних величинах ведётся здесь на форуме бесконечно.

Существует ли средняя зарплата. Обычно приводится аргумент, что это полная ерунда, потому что мой сосед Вася-дворник получает 5 000 гривен, а Ахметов, начальник НАБУ или супермегапрограммист в десятки раз больше.

Но оказывается на массиве данных в несколько десятков миллионов, как в нашем случае с положительными тестами ПЦР, средняя зарплата оказывается достаточно точным показателем изучая миллионы случаев, и таким показателем - средняя зарплата - оперируют практически все страны мира. Это дискуссия о средних величинах ведётся здесь на форуме бесконечно.Существует ли средняя зарплата. Обычно приводится аргумент, что это полная ерунда, потому что мой сосед Вася-дворник получает 5 000 гривен, а Ахметов, начальник НАБУ или супермегапрограммист в десятки раз больше.Но оказывается на массиве данных в несколько десятков миллионов, как в нашем случае с положительными тестами ПЦР, средняя зарплата оказывается достаточно точным показателем изучая миллионы случаев, и таким показателем - средняя зарплата - оперируют практически все страны мира. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18369 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7135 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 12:46 safonovstanislav написав: Так же само, по вашей логике, можно написать, что в Китае, только каждый 7й житель - китаец, исходя из мировой статистики Так же само, по вашей логике, можно написать, что в Китае, только каждый 7й житель - китаец, исходя из мировой статистики



Вы упорно занимаетесь каким-то своим фантазированием, если каждый седьмой житель на Земле китаец, является абсолютно верным утверждением, то нигде никто и никогда не писал, что каждый седьмой киевлянин китаец, это утверждение ложное.



Не надо заниматься домысливанием сверх того, что написано. Вы упорно занимаетесь каким-то своим фантазированием, если каждый седьмой житель на Земле китаец, является абсолютно верным утверждением, то нигде никто и никогда не писал, что каждый седьмой киевлянин китаец, это утверждение ложное.Не надо заниматься домысливанием сверх того, что написано. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18369 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7135 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1792179317941795 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Alex2006 zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7225 1646901

ЛОБ П'ят 11 вер, 2020 00:29