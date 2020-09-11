т.е. нужно сосредотачиваться на "среде обитания и распространения" вирусов, а не объявлять поголовный и повсеместный карантин.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:32
Re: в бункере
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:40
Прогноз
розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період
11–18 вересня 2020 р.
ВИСНОВКИ
Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Репродуктивне число має незначну тенденцію до зниження. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.1.
Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 18.09 складає 3000 випадків, та 50 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлений в таблиці 4.
Спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хворобу яких стає відомо одразу з фактом смерті, а також зростання частки хворих похилого віку, яка асоційована з показником летальності. Зростання частки таких хворих також може бути ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах.
Кількість людей, які видужують, почало збільшуватися і становить близько 900 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще набагато менші за кількість нових інфекцій. Ймовірно зростає частка людей, що фактично видужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР тестування.
У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення майже не змінилося, хоча останнім тижнем спостерігається незначна позитивна тенденція. Середнє значення за останній тиждень – 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Хмельницькій області – 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вищий за середній по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається значною мірою за рахунок роботи приватних лабораторій. 9-го вересня, коли було проведено рекордну кількість тестувань (29708) в Україні, третина з них була проведена в м. Києві.
Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:46
Уже писал личную историю про зимнюю эпидемию гриппа H1N1. В детском садике, в одной группе, вирус уложил на больничный 27/30 детей и 1/3 воспитателей, но не всех. Так что, можно целый день находиться в большом коллективе полностью состоящем из больных, где вирусы уже на каждом предмете, и не заболеть, причём, в случае воспитателей, ещё и тесно контактировать со всеми детьми.
Иммунитет. Если ранее, как в нашем случае, за год до этого, уже переболел именно этим, то уже не страшно. В случае воспитателей, видимо, та же история.
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:46
Да, это был бы идеальный вариант.
Но у нас есть слишком много вильнолюдей, которые даже испытывая недомогание и потеряв обоняние считают возможным ездить в маршрутках и ходить на работу, не одевая даже маски, чтобы обезопасить других людей.
Впрочем поголовный и повсеместный карантин по крайней мере у нас никто вводить сверху не планирует. Возникла мысль, чтобы не терять рейтинги, введение такого всеобъемлющего карантина должно произойти только после инициативы с мест и только в тех громадах, что сами попросят - типа помогите же наконец, больницы забиты, задница полная творится.
А без этого даже в красной зоне не будут и голосование отменять, для короновирусников и температурящих выделят отдельные кабинки для голосования и всё. Да и вроде ручки свои надо будет принести на избирательный участок, никаких привязанных на ниточке общих ручек не будет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:52
Естественно, кто раньше переболел, вроде на конкретный штамм вырабатывается очень многолетний иммунитет, или те кто ранее вакцинировался, то они не заболеют.
Я имел в виду, что без этих двух факторов, точно заболеет ув.Sal.
Вы привели очень красноречивый пример, практически все дети заболели, а вот два воспитателя, которые имели явно долгую жизненную историю общения с вирусами гриппа, не заболели.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:00
Вы прочитали достаточно невнимательно.
В данном случае не берется во внимание возраст, пол, национальность и тд. Здесь просто рассматривается средняя по одному критерию - тест ПЦР оказался положительным. Что и выдает нам статистически достоверный результат по данному одному критерию. Со статистикой в 30 миллионов достаточно глупо спорить. Социологи при опросе пару тысяч во время экзитполов после выборов дают хороший результат, а тут опросили 30 миллионов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:26
Не верно усреднять то, что кардинально различается для разных групп, даже не в разы, а на несколько порядков. Если так считать, то вы в среднем - китаец, игнорируя тот факт, что в более узкой группе(жители Украины), китайцев не так много, как в среднем в мире. Так же само, по вашей логике, можно написать, что в Китае, только каждый 7й житель - китаец, исходя из мировой статистики
Так и тут, вы утверждаете, что вероятность смерти 2-3%, при том, что для одного человека, исходя из его возраста и вхождения в другие группы риска, вероятность смерти будет 0%, а для другого - 80%. Поэтому первый может спокойно жить, игнорируя эпидемию, а другому, каждый выход из дома - равносилен игре в русскую рулетку.
Но в правительстве тоже, как и вы, всё усреднили, по этому, дети не ходили в школы и сады, при вероятности смерти 0%, а старики, с кучей хронических болячек, ездят в переполненных троллейбусах, нагружая работой ритуальные службы
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:42
Это дискуссия о средних величинах ведётся здесь на форуме бесконечно.
Существует ли средняя зарплата. Обычно приводится аргумент, что это полная ерунда, потому что мой сосед Вася-дворник получает 5 000 гривен, а Ахметов, начальник НАБУ или супермегапрограммист в десятки раз больше.
Но оказывается на массиве данных в несколько десятков миллионов, как в нашем случае с положительными тестами ПЦР, средняя зарплата оказывается достаточно точным показателем изучая миллионы случаев, и таким показателем - средняя зарплата - оперируют практически все страны мира.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:46
Вы упорно занимаетесь каким-то своим фантазированием, если каждый седьмой житель на Земле китаец, является абсолютно верным утверждением, то нигде никто и никогда не писал, что каждый седьмой киевлянин китаец, это утверждение ложное.
Не надо заниматься домысливанием сверх того, что написано.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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