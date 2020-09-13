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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У кого есть статистика по гриппу прошлой осенью для сравнения?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
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