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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1793179417951796

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У кого есть статистика по гриппу прошлой осенью для сравнения?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення

Нашел такую инфу :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:14

  zРадио написав:
  vladislavlvov написав:Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».

Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей


Де факто, это полный локдаун, как весной. Думаю, если бы не выборы, наш МОЗ тоже вводил бы. Ну а так - до ноября побоятся даже если ситуация будет ухудшаться дальше


Спасибо выборам ! . Они бы слетели с катушек .
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:38

  ЛАД написав:https://focus.ua/ukraine/462974-vernoi-dorogoi-kak-ukrainskaja-systema-testirovanija-na-covid-idet-k-kollapsu
Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.
Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут.

Коротко: зеаоманда обосра
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:59

  ЛАД написав:https://focus.ua/ukraine/462974-vernoi-dorogoi-kak-ukrainskaja-systema-testirovanija-na-covid-idet-k-kollapsu
Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.
Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут.


как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем
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