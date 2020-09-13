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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У кого есть статистика по гриппу прошлой осенью для сравнения?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:14
Спасибо выборам ! . Они бы слетели с катушек .
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:38
Коротко: зеаоманда обосра
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:59
как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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