Додано: Вів 15 вер, 2020 00:38

safonovstanislav написав: yama написав: тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу

Так и заболевают от ковид19 не все подряд. Почему вы считаете, что антитела к некоторым другим коронавирусам не подходят к ковиду19? Так и заболевают от ковид19 не все подряд. Почему вы считаете, что антитела к некоторым другим коронавирусам не подходят к ковиду19?

Ой+ написав: ..але Я мав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми.... ..алемав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми....

у нас в Украине ввели незаметно еще один универсальный идентификатор гражданина

я реально рекомендую вам смотреть ХОРОШИЕ фильмы

вы оптимист ! то есть думаете достаточно переболеть любым коронавирусом и будет иммунитет ко всем остальным ? возможно, но нас убеждают в обратном что даже переболев правильным коронавирусом ( ковид 2019) у нас и то не будет длительного имунитетаа вы прям контору палите !мне очень понравилась эта мысль я ее даже повторю - переболел старой версией и уже готов к новым ? допускаю возможно===================================надо писать с большой буквы и ставить в начало алфавита так как это Аз ( аз есмь все - то есть вы это вся вселенная) ну не будем я отвлексяЯ понимаю что теперь все хотят быть модными и переболеть короной модно и очень круто , так как вы теперь избранный коронованный НЕО которому можно все и ничего не страшноНе спешите в клуб избранных ,вас примут в клуб избранных коронованных только после специального посвящения ПЦР теста ценой от 1500 грн ( не срочного 7 дней) до 2100 (на следующий день) цени Львов. На самом деле не смешно , теперь надо будет каждому для каждого показывать свой статус - хотят ввезти иммунные паспорта - вот вам еще один повод для всеобщей мировой массовой идентификации , видите серия и номер паспорта, а также ИНН в каждой стране уникальны ,между деломблин забыл как его верно точно называют, вот и я к сожалению уже буду пронумерован этим номером, как и все кто получил любую биометрику ( биометрических документ паспорт ). А вот ваш иммунный паспорт о том что вы типа "коронованный избранный" ( под этим предлогом) уже будет общемировым и обязательным для въезда в любую страну и перемещения по ней, и он конечно же будет биометрическим, скорее всего сначала только отпечатки пальцев, группа крови, антитела, прививки, а потом добавят и все остальные уникальные биологические идентификаторы , в идеале расшифровку ДНК. Вот когда желтая пресса еще лет ~15 назад ( газета speed info) пестрела заголовком на первой странице " сперма вместо паспорта " все ржали ( если что я не покупал газету а видел в киоске) , а вот оно как выходит - все к тому идет что будут вас массово по био материалах идентифицировать ( частичках кожи слюны и так далее) ! как это будет и почему это плохо смотрим фильм— антиутопический триллерфильм классный ,Я понимаю что мой отсыл к желтой прессе 15 летней давности и 23 летней давности фильму воспринимается не серьезно , но господа надо расширять кругозор !( а не г_а_в_но типа брат два или еще какой треш бомж с дробовиком) . Так вот отсылка к желтой прессе была впервая серияP.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят