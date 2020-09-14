Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1793179417951796 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Пон 14 вер, 2020 16:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире У кого есть статистика по гриппу прошлой осенью для сравнения? За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1905 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 285 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 16:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Нашел такую инфу Нашел такую инфу За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1905 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 285 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 21:14 zРадио написав: vladislavlvov написав: Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».



Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей



Де факто, это полный локдаун, как весной. Думаю, если бы не выборы, наш МОЗ тоже вводил бы. Ну а так - до ноября побоятся даже если ситуация будет ухудшаться дальше Де факто, это полный локдаун, как весной. Думаю, если бы не выборы, наш МОЗ тоже вводил бы. Ну а так - до ноября побоятся даже если ситуация будет ухудшаться дальше



Спасибо выборам ! . Они бы слетели с катушек . Спасибо выборам ! . Они бы слетели с катушек . moldashavanin

Повідомлень: 679 З нами з: 22.07.11 Подякував: 253 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 21:38 ЛАД написав: https://focus.ua/ukraine/462974-vernoi-dorogoi-kak-ukrainskaja-systema-testirovanija-na-covid-idet-k-kollapsu

Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.

Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут. Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут.

Коротко: зеаоманда обосра Коротко: зеаоманда обосра https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21510 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1565 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 21:59 ЛАД написав: https://focus.ua/ukraine/462974-vernoi-dorogoi-kak-ukrainskaja-systema-testirovanija-na-covid-idet-k-kollapsu

Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.

Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут. Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут.



как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3422 З нами з: 14.03.06 Подякував: 219 раз. Подякували: 499 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 вер, 2020 00:38 safonovstanislav написав: yama написав: тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу

Так и заболевают от ковид19 не все подряд. Почему вы считаете, что антитела к некоторым другим коронавирусам не подходят к ковиду19? Так и заболевают от ковид19 не все подряд. Почему вы считаете, что антитела к некоторым другим коронавирусам не подходят к ковиду19?

вы оптимист ! то есть думаете достаточно переболеть любым коронавирусом и будет иммунитет ко всем остальным ? возможно, но нас убеждают в обратном что даже переболев правильным коронавирусом ( ковид 2019) у нас и то не будет длительного имунитета а вы прям контору палите !



мне очень понравилась эта мысль я ее даже повторю - переболел старой версией и уже готов к новым ? допускаю возможно

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Ой+ написав: ..але Я мав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми.... ..алемав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми....

Я надо писать с большой буквы и ставить в начало алфавита так как это Аз ( аз есмь все - то есть вы это вся вселенная) ну не будем я отвлекся

Я понимаю что теперь все хотят быть модными и переболеть короной модно и очень круто , так как вы теперь избранный коронованный НЕО которому можно все и ничего не страшно Не спешите в клуб избранных ,вас примут в клуб избранных коронованных только после специального посвящения ПЦР теста ценой от 1500 грн ( не срочного 7 дней) до 2100 (на следующий день) цени Львов. На самом деле не смешно , теперь надо будет каждому для каждого показывать свой статус - хотят ввезти иммунные паспорта - вот вам еще один повод для всеобщей мировой массовой идентификации , видите серия и номер паспорта, а также ИНН в каждой стране уникальны ,между делом у нас в Украине ввели незаметно еще один универсальный идентификатор гражданина блин забыл как его верно точно называют, вот и я к сожалению уже буду пронумерован этим номером, как и все кто получил любую биометрику ( биометрических документ паспорт ). А вот ваш иммунный паспорт о том что вы типа "коронованный избранный" ( под этим предлогом) уже будет общемировым и обязательным для въезда в любую страну и перемещения по ней, и он конечно же будет биометрическим, скорее всего сначала только отпечатки пальцев, группа крови, антитела, прививки, а потом добавят и все остальные уникальные биологические идентификаторы , в идеале расшифровку ДНК. Вот когда желтая пресса еще лет ~15 назад ( газета speed info) пестрела заголовком на первой странице " сперма вместо паспорта " все ржали ( если что я не покупал газету а видел в киоске) , а вот оно как выходит - все к тому идет что будут вас массово по био материалах идентифицировать ( частичках кожи слюны и так далее) ! как это будет и почему это плохо смотрим фильм «Га́ттака» (англ. Gattaca) — антиутопический триллер 1997 года фильм классный , он реально показывает чем плоха массовая био идентификация .

Я понимаю что мой отсыл к желтой прессе 15 летней давности и 23 летней давности фильму воспринимается не серьезно , но господа надо расширять кругозор ! я реально рекомендую вам смотреть ХОРОШИЕ фильмы ( а не г_а_в_но типа брат два или еще какой треш бомж с дробовиком) . Так вот отсылка к желтой прессе была в Люди в черном первая серия

https://youtu.be/iBfwae0BjOQ



https://www.youtube.com/watch?v=R3fwrVRJw9Q





P.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят вы оптимист ! то есть думаете достаточно переболеть любым коронавирусом и будет иммунитет ко всем остальным ? возможно, но нас убеждают в обратном что даже переболев правильным коронавирусом ( ковид 2019) у нас и то не будет длительного имунитетаа вы прям контору палите !мне очень понравилась эта мысль я ее даже повторю - переболел старой версией и уже готов к новым ? допускаю возможно===================================надо писать с большой буквы и ставить в начало алфавита так как это Аз ( аз есмь все - то есть вы это вся вселенная) ну не будем я отвлексяЯ понимаю что теперь все хотят быть модными и переболеть короной модно и очень круто , так как вы теперь избранный коронованный НЕО которому можно все и ничего не страшноНе спешите в клуб избранных ,вас примут в клуб избранных коронованных только после специального посвящения ПЦР теста ценой от 1500 грн ( не срочного 7 дней) до 2100 (на следующий день) цени Львов. На самом деле не смешно , теперь надо будет каждому для каждого показывать свой статус - хотят ввезти иммунные паспорта - вот вам еще один повод для всеобщей мировой массовой идентификации , видите серия и номер паспорта, а также ИНН в каждой стране уникальны ,между деломблин забыл как его верно точно называют, вот и я к сожалению уже буду пронумерован этим номером, как и все кто получил любую биометрику ( биометрических документ паспорт ). А вот ваш иммунный паспорт о том что вы типа "коронованный избранный" ( под этим предлогом) уже будет общемировым и обязательным для въезда в любую страну и перемещения по ней, и он конечно же будет биометрическим, скорее всего сначала только отпечатки пальцев, группа крови, антитела, прививки, а потом добавят и все остальные уникальные биологические идентификаторы , в идеале расшифровку ДНК. Вот когда желтая пресса еще лет ~15 назад ( газета speed info) пестрела заголовком на первой странице " сперма вместо паспорта " все ржали ( если что я не покупал газету а видел в киоске) , а вот оно как выходит - все к тому идет что будут вас массово по био материалах идентифицировать ( частичках кожи слюны и так далее) ! как это будет и почему это плохо смотрим фильм— антиутопический триллерфильм классный ,Я понимаю что мой отсыл к желтой прессе 15 летней давности и 23 летней давности фильму воспринимается не серьезно , но господа надо расширять кругозор !( а не г_а_в_но типа брат два или еще какой треш бомж с дробовиком) . Так вот отсылка к желтой прессе была впервая серияP.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят Востаннє редагувалось yama в Вів 15 вер, 2020 01:25, всього редагувалось 2 разів. yama Повідомлень: 2702 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5160 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 вер, 2020 01:04 freeze написав: Даже если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм, то тему перекрестного иммунитета никто не отменял, заболеет ? возможно, но смертей от гриппа среди вакцинированных от гриппа нет вообще. Даже если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм,заболеет ? возможно, но смертей от гриппа среди вакцинированных от гриппа нет вообще.

вот об этом почему-то по отношению к короне вы забываете а мой тезка

safonovstanislav верно подметил= напомнил, я тоже где-то слышал эту теорию что от коронАвирусов есть перекрестный иммунитет.

freeze написав: adeges написав: и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день? и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?



По памяти, прошедшая пятница было 485.

По сравнению с августом рост в среднем примерно + 40-50 %. По памяти, прошедшая пятница было 485.По сравнению с августом рост в среднем примерно + 40-50 %.

скажите пожалуйста сколько ПЦР тестов делали в Украине в день августе и сколько делают сейчас

( насколько я помню статистика идет только по ПЦР тестам , ну не суть важно если и по антителам то все равно , главное чтобы методика подсчета не менялась)



safonovstanislav написав: freeze написав: Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет. Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет.

Это, как средняя температура по больнице. У кого-то 40, кто-то уже умер, но в среднем 36.6.



У 15-летнего, по сравнению с 90-летним, вероятность госпитализации в 117 раз меньше, а вероятность смерти в 10080 раз меньше. Какие могут быть средние 2-3%?



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... y-age.html Это, как средняя температура по больнице. У кого-то 40, кто-то уже умер, но в среднем 36.6.У 15-летнего, по сравнению с 90-летним, вероятность госпитализации в 117 раз меньше, а вероятность смерти в 10080 раз меньше. Какие могут быть средние 2-3%?

я вижу можно оставить тему в ваших надежных руках и не писать мне тут свои опусы , так как вы приводите верные ссылки на хорошие верные авторитетные источники ! Как не ссылка то прям в яблучко! и очень хорошо информируете о всех теориях . Идея по альтернативному FAQ о ковид2019 витает в воздухе ! блин времени нету я б запилил Может вы запилите , а мы ( в т.ч. я ) дополним ?

safonovstanislav пожалуйста откопайте там же у них на сайте http://www.cdc.gov статистику летальности со ссылкой , говорят там указано 0,25% у самого нету времени проверить

для остальных дам ссылку что бы все понимали о какой авторитетной организации идет речь

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%A8%D0%90

P.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят вот об этом почему-то по отношению к короне вы забываетеа мой тезкаверно подметил= напомнил, я тоже где-то слышал эту теорию что от коронАвирусов есть перекрестный иммунитет.( насколько я помню статистика идет только по ПЦР тестам , ну не суть важно если и по антителам то все равно , главное чтобы методика подсчета не менялась)я вижу можно оставить тему в ваших надежных руках и не писать мне тут свои опусы , так как вы приводите верные ссылки на хорошие верные авторитетные источники ! Как не ссылка то прям в яблучко! и очень хорошо информируете о всех теориях . Идея по альтернативному FAQ о ковид2019 витает в воздухе ! блин времени нету я б запилилМожет вы запилите , а мы ( в т.ч. я) дополним ?пожалуйста откопайте там же у них на сайтестатистику летальности со ссылкой , говорят там указано 0,25% у самого нету времени проверитьP.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят yama Повідомлень: 2702 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5160 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 вер, 2020 04:38 Во Львове от коронавируса скончался известный врач, главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета 60-летний Богдан Остальский. Целый месяц врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли побороть болезнь. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8990 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 633 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1793179417951796 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7226 1647322

ЛОБ Пон 14 вер, 2020 15:56