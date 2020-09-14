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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1793179417951796

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У кого есть статистика по гриппу прошлой осенью для сравнения?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення

Нашел такую инфу :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:14

  zРадио написав:
  vladislavlvov написав:Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».

Ограничительные меры начнут действовать с 14.00пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей


Де факто, это полный локдаун, как весной. Думаю, если бы не выборы, наш МОЗ тоже вводил бы. Ну а так - до ноября побоятся даже если ситуация будет ухудшаться дальше


Спасибо выборам ! . Они бы слетели с катушек .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:38

  ЛАД написав:https://focus.ua/ukraine/462974-vernoi-dorogoi-kak-ukrainskaja-systema-testirovanija-na-covid-idet-k-kollapsu
Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.
Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут.

Коротко: зеаоманда обосра
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:59

  ЛАД написав:https://focus.ua/ukraine/462974-vernoi-dorogoi-kak-ukrainskaja-systema-testirovanija-na-covid-idet-k-kollapsu
Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.
Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут.


как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:38

  safonovstanislav написав:
  yama написав:тесты на антитела определяют антитела без разбора к какому именно коронавирусу

Так и заболевают от ковид19 не все подряд. Почему вы считаете, что антитела к некоторым другим коронавирусам не подходят к ковиду19?

вы оптимист ! то есть думаете достаточно переболеть любым коронавирусом и будет иммунитет ко всем остальным ? возможно, но нас убеждают в обратном что даже переболев правильным коронавирусом ( ковид 2019) у нас и то не будет длительного имунитета :mrgreen: а вы прям контору палите !

мне очень понравилась эта мысль я ее даже повторю - переболел старой версией и уже готов к новым ? допускаю возможно
===================================
  Ой+ написав:..але Я мав такі специфічні симптоми як втрата нюху, та і ломка була вельми сильна - думав звідки така кріпатура і інші симптоми....

Я надо писать с большой буквы и ставить в начало алфавита так как это Аз ( аз есмь все - то есть вы это вся вселенная) ну не будем я отвлекся :oops:
Я понимаю что теперь все хотят быть модными и переболеть короной модно и очень круто , так как вы теперь избранный коронованный НЕО которому можно все и ничего не страшно :mrgreen: Не спешите в клуб избранных ,вас примут в клуб избранных коронованных только после специального посвящения ПЦР теста ценой от 1500 грн ( не срочного 7 дней) до 2100 (на следующий день) цени Львов. На самом деле не смешно , теперь надо будет каждому для каждого показывать свой статус - хотят ввезти иммунные паспорта - вот вам еще один повод для всеобщей мировой массовой идентификации , видите серия и номер паспорта, а также ИНН в каждой стране уникальны ,между делом у нас в Украине ввели незаметно еще один универсальный идентификатор гражданина блин забыл как его верно точно называют, вот и я к сожалению уже буду пронумерован этим номером, как и все кто получил любую биометрику ( биометрических документ паспорт ). А вот ваш иммунный паспорт о том что вы типа "коронованный избранный" ( под этим предлогом) уже будет общемировым и обязательным для въезда в любую страну и перемещения по ней, и он конечно же будет биометрическим, скорее всего сначала только отпечатки пальцев, группа крови, антитела, прививки, а потом добавят и все остальные уникальные биологические идентификаторы , в идеале расшифровку ДНК. Вот когда желтая пресса еще лет ~15 назад ( газета speed info) пестрела заголовком на первой странице " сперма вместо паспорта " все ржали ( если что я не покупал газету а видел в киоске) , а вот оно как выходит - все к тому идет что будут вас массово по био материалах идентифицировать ( частичках кожи слюны и так далее) ! как это будет и почему это плохо смотрим фильм «Га́ттака» (англ. Gattaca) — антиутопический триллер 1997 года фильм классный , он реально показывает чем плоха массовая био идентификация .
Я понимаю что мой отсыл к желтой прессе 15 летней давности и 23 летней давности фильму воспринимается не серьезно , но господа надо расширять кругозор ! я реально рекомендую вам смотреть ХОРОШИЕ фильмы( а не г_а_в_но типа брат два или еще какой треш бомж с дробовиком) . Так вот отсылка к желтой прессе была в Люди в черном первая серия
https://youtu.be/iBfwae0BjOQ

https://www.youtube.com/watch?v=R3fwrVRJw9Q


P.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят
Востаннє редагувалось yama в Вів 15 вер, 2020 01:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:04

  freeze написав:Даже если случится такой редкий случай подцепить не тот штамм, то тему перекрестного иммунитета никто не отменял, заболеет ? возможно, но смертей от гриппа среди вакцинированных от гриппа нет вообще.

вот об этом почему-то по отношению к короне вы забываете :wink: а мой тезка
safonovstanislav верно подметил= напомнил, я тоже где-то слышал эту теорию что от коронАвирусов есть перекрестный иммунитет.
  freeze написав:
  adeges написав:и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?


По памяти, прошедшая пятница было 485.
По сравнению с августом рост в среднем примерно + 40-50 %.

скажите пожалуйста сколько ПЦР тестов делали в Украине в день августе и сколько делают сейчас
( насколько я помню статистика идет только по ПЦР тестам , ну не суть важно если и по антителам то все равно , главное чтобы методика подсчета не менялась)

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Так что спорить со статистической закономерностью о 2-3 процентной вероятностью смерти после положительного теста ПЦР в течение месяца особого смысла нет.

Это, как средняя температура по больнице. У кого-то 40, кто-то уже умер, но в среднем 36.6.

У 15-летнего, по сравнению с 90-летним, вероятность госпитализации в 117 раз меньше, а вероятность смерти в 10080 раз меньше. Какие могут быть средние 2-3%?
Зображення
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... y-age.html

я вижу можно оставить тему в ваших надежных руках и не писать мне тут свои опусы , так как вы приводите верные ссылки на хорошие верные авторитетные источники ! Как не ссылка то прям в яблучко! и очень хорошо информируете о всех теориях . Идея по альтернативному FAQ о ковид2019 витает в воздухе ! блин времени нету я б запилил :oops: Может вы запилите , а мы ( в т.ч. я :oops: ) дополним ?
safonovstanislav пожалуйста откопайте там же у них на сайте http://www.cdc.gov статистику летальности со ссылкой , говорят там указано 0,25% у самого нету времени проверить :oops:
для остальных дам ссылку что бы все понимали о какой авторитетной организации идет речь
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%A8%D0%90
P.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 04:38

Во Львове от коронавируса скончался известный врач, главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета 60-летний Богдан Остальский. Целый месяц врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли побороть болезнь.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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