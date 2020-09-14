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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У кого есть статистика по гриппу прошлой осенью для сравнения?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:14
Спасибо выборам ! . Они бы слетели с катушек .
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:38
Коротко: зеаоманда обосра
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:59
как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:38
вы оптимист ! то есть думаете достаточно переболеть любым коронавирусом и будет иммунитет ко всем остальным ? возможно, но нас убеждают в обратном что даже переболев правильным коронавирусом ( ковид 2019) у нас и то не будет длительного имунитета а вы прям контору палите !
мне очень понравилась эта мысль я ее даже повторю - переболел старой версией и уже готов к новым ? допускаю возможно
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Я надо писать с большой буквы и ставить в начало алфавита так как это Аз ( аз есмь все - то есть вы это вся вселенная) ну не будем я отвлекся
Я понимаю что теперь все хотят быть модными и переболеть короной модно и очень круто , так как вы теперь избранный коронованный НЕО которому можно все и ничего не страшно Не спешите в клуб избранных ,вас примут в клуб избранных коронованных только после специального посвящения ПЦР теста ценой от 1500 грн ( не срочного 7 дней) до 2100 (на следующий день) цени Львов. На самом деле не смешно , теперь надо будет каждому для каждого показывать свой статус - хотят ввезти иммунные паспорта - вот вам еще один повод для всеобщей мировой массовой идентификации , видите серия и номер паспорта, а также ИНН в каждой стране уникальны ,между делом у нас в Украине ввели незаметно еще один универсальный идентификатор гражданина блин забыл как его верно точно называют, вот и я к сожалению уже буду пронумерован этим номером, как и все кто получил любую биометрику ( биометрических документ паспорт ). А вот ваш иммунный паспорт о том что вы типа "коронованный избранный" ( под этим предлогом) уже будет общемировым и обязательным для въезда в любую страну и перемещения по ней, и он конечно же будет биометрическим, скорее всего сначала только отпечатки пальцев, группа крови, антитела, прививки, а потом добавят и все остальные уникальные биологические идентификаторы , в идеале расшифровку ДНК. Вот когда желтая пресса еще лет ~15 назад ( газета speed info) пестрела заголовком на первой странице " сперма вместо паспорта " все ржали ( если что я не покупал газету а видел в киоске) , а вот оно как выходит - все к тому идет что будут вас массово по био материалах идентифицировать ( частичках кожи слюны и так далее) ! как это будет и почему это плохо смотрим фильм «Га́ттака» (англ. Gattaca) — антиутопический триллер 1997 года фильм классный , он реально показывает чем плоха массовая био идентификация .
Я понимаю что мой отсыл к желтой прессе 15 летней давности и 23 летней давности фильму воспринимается не серьезно , но господа надо расширять кругозор ! я реально рекомендую вам смотреть ХОРОШИЕ фильмы( а не г_а_в_но типа брат два или еще какой треш бомж с дробовиком) . Так вот отсылка к желтой прессе была в Люди в черном первая серия
P.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят
Востаннє редагувалось yama в Вів 15 вер, 2020 01:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 15 вер, 2020 01:04
вот об этом почему-то по отношению к короне вы забываете а мой тезка
safonovstanislav верно подметил= напомнил, я тоже где-то слышал эту теорию что от коронАвирусов есть перекрестный иммунитет.
скажите пожалуйста сколько ПЦР тестов делали в Украине в день августе и сколько делают сейчас
( насколько я помню статистика идет только по ПЦР тестам , ну не суть важно если и по антителам то все равно , главное чтобы методика подсчета не менялась)
я вижу можно оставить тему в ваших надежных руках и не писать мне тут свои опусы , так как вы приводите верные ссылки на хорошие верные авторитетные источники ! Как не ссылка то прям в яблучко! и очень хорошо информируете о всех теориях . Идея по альтернативному FAQ о ковид2019 витает в воздухе ! блин времени нету я б запилил Может вы запилите , а мы ( в т.ч. я ) дополним ?
safonovstanislav пожалуйста откопайте там же у них на сайте
для остальных дам ссылку что бы все понимали о какой авторитетной организации идет речь
P.S. уважаемые ( без иронии) модераторы , если вдруг будете удалять пожалуйста оставьте мне копию сообщения на почте , так как жалко времени затраченного на написание постов если их удалят
Додано: Вів 15 вер, 2020 04:38
Во Львове от коронавируса скончался известный врач, главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета 60-летний Богдан Остальский. Целый месяц врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли побороть болезнь.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:32
Нет, конечно же. Нужно переболеть похожим коронавирусом. Но, судя по тому, что заражаются далеко не все, у многих уже есть иммунитет к ковиду19, полученный годами ранее. Доходит до того, что муж болеет, а жена нет, несмотря на то, что живут вместе.
Пример того, когда иммунитет отсутствует у всего населения планеты, можно видеть на пандемии испанки, когда за 2 года заболело 30% населения планеты, при смертности значительно выше, чем от ковид19, при том, что тот вирус убивал и молодых и здоровых
С ковид19 подобного не наблюдаем. Так что, иммунитет к нему уже у многих есть, даже ещё не болевших
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