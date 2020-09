Додано: Пон 14 вер, 2020 21:59

ЛАД написав: https://focus.ua/ukraine/462974-vernoi-dorogoi-kak-ukrainskaja-systema-testirovanija-na-covid-idet-k-kollapsu

Относительно большая статья о сегодняшней ситуации в Украине. Много цифр, цитировать не буду.

Думаю, в ближайшее время с возможным резким ростом заболеваемости споры о безопасности вируса утихнут.



как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем как писал я вчера и как написано в статье, этого роста никто не зафиксирует. бо нечем

